Societatea civila in razboi cu serviciile

1.Personal cheie pentru functionarea institutiilor statului, respectiv parlament, presedintie, guvern, ministere si institutii subordonate acestora;

2. Personalul din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si a autoritatii judecatoresti;

3. Personalul din sectorul economic vital:

- Procesare, distributie si comercializare a alimentelor de baza si anume: panificatie, lactate, carne, fructe si legume;

- Uzine de apa, epurare, transport si distributie apa;

- Centrale electrice, productie, transport si distributie curent electric;

- Unitati de productie, transport si distributie gaze;

- Unitati de productie, transport si distributie combustibili lichizi si solizi;

- Unitati de productie, transport si distributie medicamente si materiale sanitare;

- Transport de persoane si marfuri;

- Noduri feroviare, aeroporturi civile si militare, porturi esentiale;

- Comunicatii si anume serviciul de telecomunicatii speciale, radio si televiziune nationale

4. Personalul din unitatile de invatamant si crese;

5. Personalul postal si din servicii de curierat;

6. Personalul cultelor religioase;

- Personalul din mass media care desfasoara activitati cu risc crescut de expunere la infectia cu SARS COV 2 cum ar fi: reportaje in unitati medicale;

- Personalul din domeniul salubritatii si deseurilor.

Explozia s-a produs ieri, dupa ce cu o premierul Romaniei, Florin Citu , a scris o postare pe Facebook prin care a explicat gestul sau de a verifica modul in care au fost prezentate datele de catre Voiculescu si daca nu au fost date publicitatii "date care sa creeze probleme".La scurt timp, pe site-ul gestionat de ONG -ul Funky Citizens, Buletin de Bucuresti, au aparut date care dezvaluie faptul ca lucratorii din domeniul de siguranta si ordine publica s-au putut vaccina in centre special amenajate, destinate doar acestei categorii, centre care nu apar pe platforma nationala publica, unde se pot programa cetatenii din categoria 1 si 2, dar care lucreaza in alte domenii. Materialul publicat a fost preluat de catre presa si viralizat in online.Au inceput sa apara mesaje pe retelele de socializare prin care sa fie culpabilizate institutiile din domeniul sigurantei si ordinii publice. Liniile de mesaj se duc pe doua directii "esentialii privilegiati" si "sistemul paralel de vaccinare".La momentul in care a aparut "Strategia de Vaccinare" dezbaterea privind categoriile de persoane si etapele de vaccinare nu a fost o dezbatere atat de larga, cum este acum.In categoria "esentialilor", care se vaccineaza in etapa a doua intra:Asadar, nu este vorba doar de cadrele MAPN, MAI, SRI, SIE, ci si de alte profesii care au un risc de expunere mai mare din cauza activitatii pe care o desfasoara.Din cauza faptului ca exista o perceptie negativa la adresa serviciilor de informatii , din cauza anilor perioadei comuniste, cand Securitatea era organul de represiune, dar si pentru ca in ultimii ani s-a vorbit foarte mult de "statul paralel", reprezentat de serviciile de informatii care uneori fac si desfac, opinia publica s-a inflamat usor.E drept, gestul de transparentizare facut de Vlad Voiculescu a adus in fata opiniei publice imaginea "omului prins ca face ceva pe ascuns".Aici o parte din vina o are si structura de conducere a CNCAV-ului. De la inceputul campaniei de vaccinare se putea spune public ca oamenii din serviciile de aparare si siguranta nationala se vor vaccina in centre speciale. Exista doua motive bine intemeiate ca acestia sa aiba un statut diferit, organizarea si pastrarea confidentialitatii lucratorului.Din punct de vedere al organizarii:Este mult mai usor sa faci centre de vaccinare in locurile si in reteaua de spitale a acestor institutii, procesul de vaccinare poate merge mult mai usor, poate fi mult mai eficient. O sa spuneti de ce este nevoie ca acesti lucratori sa aiba conditii speciale? Pentru ca acesti oameni sunt cei care apara tara, apara ordinea publica si este vital ca ei sa fie apti, la capacitate maxima.Din punct de vedere al pastrarii confidentialitatii lucratorului:Oamenii care activeaza in zona serviciilor speciale au o activitate unde este vitala pastrarea secretului identitatii. Nu poti expune public lucratorii acestor servicii. Aici a fost si marea greseala a lui Vlad Voiculescu, cand a dat adresele centrelor in care acestia se vaccineaza. De altfel, ministrul MAI, Lucian Bode , a avut o reactie: "Eu spun foarte clar ca nu este normal ca listele sa fie publicate cu adrese legate de sistemul de aparare, de ordine publica. Inteleg ca era vorba si despre serviciile de informatii. Vezi adresa strada x, nr. Y si constati ca acolo s-au vaccinat cetateni din structurile respective".Multi dintre acesti lucratori ai serviciilor speciale lucreaza in zone periculoase, isi risca viata, iar uneori lucreaza cativa ani doar pentru crearea unei identitati, ca dupa aceea sa poata trece efectiv la executarea misiunii pe care o au.Este indreptatita cererea romanilor cu privire la transparentizarea informatiilor publice, asa cum este perfect normal sa se stie fondurile alocate institutiilor din bani publici, insa la fel de indreptatita este si protejarea unor informatii ca cele privind adresa centrelor in care se vaccineaza oamenii din serviciile de aparare.A fost o lipsa de asumare si probabil nimeni din aceste structuri nu s-a gandit ca informatia privind vaccinarea lucratorului din domeniul sigurantei si ordinii publice va ajunge in presa.Chiar daca aceasta dezbatere va suscita multa emotie si va capata valente politice, trebuie sa incercam sa privim cu calm toata situatia. Dezbaterea ajuta , dar nu si aruncarea pe piata a informatiilor false sau partial adevarate si nici culpabilizarea lucratorilor din domeniile speciale.Vlad Voiculescu a vrut sa faca un lucru bun, sa ofere publicului informatiile cerute, dar a gresit atat in modul in care a actionat, cat si in privinta oferirii unor informatii care nu aveau ce cauta si aici ma refer strict la adresele centrelor de vaccinare pentru serviciile speciale. Am precizat de ieri ca nu sunt de acord cu modul in care Vlad Voiculescu a facut publice aceste date, fara o consultare cu premierul. De ce? Este o actiune care impacteaza imaginea Guvernului PNL USR , este normal ca aceasta alianta sa lucreze, sa livreze lucrurile promise si relatiile intre cele doua partide sa fie bune si functionale. Altfel, se poate ajunge usor la fenomenul CDR si ambele partide vor pierde urmatoarele alegeri.