USR PLUS il sustin "total" pe Vlad Voiculescu si solicita desecretizarea minutei sedintei de guvern in care a fost adoptata hotararea privind infiintarea centrelor speciale de vaccinare

Reprezentantii celor doua partide sustin fara rezerve orice investigatie menita sa lamureasca felul in care informatiile ajung la romani si ca cere Corpului de Control al prim-ministrului "sa publice imediat raportul care a stat la baza plangerii penale" anuntate vineri. Sustinem Ministerul Sanatatii in demersul de verificare a eventualelor nereguli in procesul de vaccinare, orice posibile incalcari ale cadrului legal privind vaccinarea urmand sa fie sesizate organelor competente si aduse la cunostinta publicului. Birourile Nationale USR PLUS sustin demararea unei anchete de catre Corpul de Control al Ministrului Sanatatii privind existenta centrelor 'inchise' de vaccinare, procedurile, accesul la ele si modul in care au respectat cadrul legal.De asemenea, pentru o corecta informare a publicului, Alianta USR PLUS solicita premierului Florin Citu sa desecretizeze minuta sedintei de guvern in care a fost adoptata hotararea privind infiintarea centrelor speciale de vaccinare, devenite la momentul publicarii datelor mai numeroase chiar decat toate centrele aflate la dispozitia populatiei", se arata intr-un comunicat USR PLUS.Alianta sustine ca "buna guvernare nu este posibila departe de ochii publicului, in afara dezbaterii publice si in lipsa unei asumari clare a responsabilitatilor ce revin fiecarei institutii si persoane". Reprezentantii Aliantei USR PLUS in structurile statului au un mandat ferm si consecvent sa depuna eforturi pentru continuarea reformelor anuntate in debutul acestei guvernari. Primul pas este castigarea alaturi de Ministerul Sanatatii si intregul Guvern a luptei cu pandemia. Transparenta este esentiala pentru succesul acestei lupte si nu este negociabila", se subliniaza in comunicat.Corpul de control al prim-ministrului a sesizat Ministerul Public "in rem" privind accesul in Registrul Electronic National de Vaccinari (RENV), ca urmare a verificarilor preliminare efectuate la Ministerul Sanatatii si la celelalte institutii din subordinea sau coordonarea Guvernului care au atributii legale in privinta gestionarii platformei de vaccinare.Verificarile arata ca pe 7 martie 2021, intr-o jumatate de ora, au fost 181 de incercari nereusite de acces la platforma RENV printr-un cont solicitat de Ministerul Sanatatii, iar tentativele de accesare sunt de la o adresa IP gazduita pe un server privat din Germania.Guvernul explica intr-un comunicat de presa ca accesul in acest sistem se face prin username si parola de catre: vaccinatori (centre de vaccinare), Directii de Sanatate Publica, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Ministerul Sanatatii, Institutul National de Sanatate Publica, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, populatie. Singura conditie de acces este utilizarea unui IP (internet protocol) din Romania.In urma solicitarilor repetate ale reprezentantilor Ministerului Sanatatii, Institutul de Sanatate Publica a acordat accesul ministerului la RENV pentru o interfata separata, care contine doar date numerice, utilizand contul: 'monitorizare_minister'."Ministerul Sanatatii a nominalizat patru reprezentanti care au avut acces la datele din RENV, utilizand contul 'monitorizare_minister' fara a exista un act administrativ de delegare/incredintare a unor atributii, de stabilire a responsabilitatilor si a limitelor de competenta sau care sa stipuleze perioada de la care au acces la platforma. La data de 07.03.2021, intr-un interval de aproximativ 30 de minute, au existat 181 de incercari nereusite de acces la platforma RENV utilizand contul 'monitorizare_minister' (alocat MS) de pe un IP gazduit pe un server din afara granitelor Romaniei (server privat din Germania)", se arata in comunicat.Sursa citata subliniaza ca "regimul juridic insuficient definit si reglementat al consilierului onorific poate crea un mecanism de eludare a regimului incompatibilitatilor si al conflictului de interese prevazut de Legea nr. 161/2003", deoarece, "prin incredintarea unor atributii specifice unui functionar public (in sensul larg al notiunii), respectiv accesul la date sau informatii din cadrul unei/unor institutii publice, consilierului onorific nu ii sunt stabilite si responsabilitati in domeniul incompatibilitatilor si al conflictului de interese".