Ministrul Sanatatii: "Avem un stoc limitat de vaccinuri si numarul de persoane noi care se vor putea vaccina va scadea"

"Se pare ca suntem in fata unei provocari pe care doar impreuna o putem depasi. Cred ca aceasta lupta sau acest razboi - daca vorbim in termenii acestia plastici - nu va putea fi castigata foarte simplu si nu va putea fi castigata decat impreuna. Cred ca toate masurile de protectie (...) ne castiga timp, dupa cum munca dumneavoastra a foarte multora salveaza vieti si ne castiga nou tuturor, intregii societati, timp. Razboiul il vom castiga doar prin vaccinare, cred ca asta este clar pentru toata lumea inca de la inceputurile acestei pandemii si devine tot mai clar cu noile provocari", a declarat, vineri seara, ministrul sanatatii, in cadrul webinarului "Vaccinarea Covid-19 pe intelesul tuturor".Acesta a facut referire si la faptul ca s-a depistat deja noua tulpina de coronavirus si in Romania."Astazi am avut o veste nu tocmai imbucuratoare, nu tocmai neasteptata sau de neimaginat pentru multi dintre noi - confirmarea unei noi tulpini in Romania. Sunt si lucruri de care suntem mandri. Avem astazi peste 90.000 de persoane vaccinate (...) in principal cu un numar mic de reactii adverse, nimic semnificativ", a mai declarat Voiculescu.Ministrul a precizat ca se pregateste deja etapa a doua de vaccinare, aceasta incepand cu varstnicii din centrele rezidentiale."Pregatim etapa doi, in care varstnicii de peste 65 de ani, cei cu boli cronice si personalul esential va fi vaccinat. Vom incepe cel cel mai probabil etapa a doua cu vaccinarea seniorilor din centrele rezidentiale si cele doua etape vor merge, cel mai probabil, in paralel, pentru ca nu vrem sa rapim nimanui (...) aceasta oportunitate extraordinara de a ne vaccina, de a nu mai trai in teama. Pentru mine personal la asta se reduc lucrurile. Teama mai putin pentru propria persoana, cat foarte mult pentru cei din jur, cei mai vulnerabili", a mai declarat ministrul.Vlad Voiculescu a afirmat ca va exista un call-centrer cu numar unic, iar platforma de programari pentru etapa 2 va fi mult imbunatatita si mai usor de folosit."Ne bazam pe medicii de familie ca unul dintre pilonii de baza in acest proces . Va exista un efort sub forma continuata din partea Guvernului, dar Guvernul singur nu va putea duce la bun sfarsit campania de vaccinare. Va fi nevoie de colaborare si de efortul fiecaruia dintre noi. Pentru a reveni la normal, vaccinarea este singura solutie. Pentru a fi sincer pana la capat, trebuie sa spunem ca avem un stoc limitat de vaccinuri si numarul de persoane noi care se va putea vaccina va scadea pentru ca va trebui sa-I vaccinam cu doza 2 si pe cei din etapa 1. Estimarile sunt ca, undeva la 1 aprilie, vor fi vaccinati circa 1,3 milioane de romani. Este un lucru care pe mine unul ma preocupa si este o intreaga echipa care lucreaza la asta de dimineata pana seara", a mai declarat ministrul Sanatatii.Acesta a precizat ca o alta prioritate este campania de comunicare, aceasta fiind necesara pentru a vaccina destui oameni in Romania astfel incat "sa conteze"."Construim o echipa pentru combaterea de informatii false", a mai afirmat ministrul.