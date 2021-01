Ministrul Sanatatii: "Peste 100.000 de cadre medicale s-au vaccinat pana acum impotriva COVID"

Aproximativ cinci pacienti pe ora

Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a declarat ca acesti bani nu reprezinta un bonus, asa cum s-a vehiculat in public, ci plata unor ore suplimentare pe care cadrele medicale le vor efectua in cadrul campaniei de vaccinare."Nu vorbim despre un bonus, vorbim despre remunerarea unei munci suplimentare. Cu alte cuvinte, daca cineva vine in timpul serviciului, in loc sa lucreze in spital sau in cabinetul unui medic de familie, daca in loc sa fie acolo merge intr-un centru de vaccinare, atunci nu primeste bani in plus, este in timpul programului de lucru. In schimb, daca vine in afara orelor de program, atunci bineinteles ca aceasta trebuie sa fie o munca remunerata," a spus ministrul pentru Stirile Pro TV. In prezent, in Romania ajung in fiecare saptamana aproximativ 150.000 de vaccinuri anti Covid-19. Vlad Voiculescu a declarat ca un centru de vaccinare poate sa vaccineze in jur de cinci pacienti intr-o ora."Un centru poate sa aiba o linie de vaccinare sau pana la 4, si fiecare linie de vaccinare poate sa ingrijeasca, poate sa vaccineze 5 pacienti pe ora." - a spus ministrul Sanatatii.In ceea ce priveste banii pentru plata cadrelor medicale care se vor implica in campania de vaccinare in afara orelor de program, sumele vor veni mai intai de la bugetul de stat, urmand ca Romania sa recupereze cat se poate din fondurile Uniunii Europene."Banii vor veni de la bugetul de stat, respectiv din fonduri europene. Cand faci bugetarea te uiti sa ai banii disponibili la bugetul de stat, dupa care te uiti daca poti sa-i recuperezi din fonduri europene. Majoritatea vor veni din fericire din fonduri europeni," a mai spus Voiculescu.Ministrul a mai precizat ca in Romania s-au vaccinat pana acum peste 100.000 de cadre medicale si nu s-a inregistrat nici macar o singura problema de sanatate, "nu a fost niciun incident major".In ceea ce priveste vaccinurile pierdute, nici aici nu au aparut probleme majore: "Ultima data cand am verificat erau undeva la 80 si ceva de fiole sparte, respectiv vaccinuri pierdute, dintr-un total de 100.000. Foarte putin," a mai declarat Vlad Voiculescu.Intrebat ce poate face statul roman cu acele cadre medicale care nu vor sa se vaccineze si care prezinta un pericol pentru persoanele cu risc ridicat de imbolnavire, ministrul Sanatatii a spus ca este "trist ca apar astfel de cazuri.""Mai intai trebuie sa spun ca gasesc relativ trist, as folosi cuvantul asta, ca cineva din domeniul medical, care are acces la stiinta, si-a construit intreaga cariera, intreaga viata pe baza evolutiei stiintei, ca deocamdata nu isi doreste sa fie vaccinata.Am oarece indoieli apropo de diversele procente care sunt prezentate. Am vorbit cu medici, cu asistente, cu infirmiere. Majoritatea imi spun ca fie au avut boala si au anticorpi si ar dori sa se vaccineze ceva mai tarziu, fie vor dintr-un motiv sau altul sa mai astepte un pic. Spun ca o sa fie atenti ca si pana acum, o sa poarte masca si celelalte masuri de protectie," conchide Vlad Voiculescu.