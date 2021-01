Ministrul Sanatatii sustine ideea unui certificat electronic de vaccinare: "Nu vorbim despre limitarea unor drepturi, dar exista discutii la nivel european"

Solicitarea Greciei

Iohannis: "Nu cred ca este o idee buna"

Oficialul spune ca introducerea unul document de acest tip care sa fie solicitat la intrarea in anumite tari nu ar echivala cu limitarea unor drepturi."Eu cred ca e o idee buna sa ai un document care sa ateste ca te-ai vaccinat. Exista deja un certificat. Eu, unul, as prefera un certificat electronic. Daca vreti sa-i spuneti pasaport... As prefera sa intre intr-un wallet pe telefon. Nu vorbim despre limitarea unor drepturi, dar exista discutii la nivel european.In Romania nu vor exista astfel de limitari, dar in strainatate, in momentul asta exista limitari. (...) Nu poti sa spui nu vreau sa ma testez, dar vreau sa ma duc in Grecia. daca vrei sa te duci in Grecia, te testezi. Exista anumite state care pot impune restrictii", a declarat ministrul Sanatatii, joi seara, la TVR.Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a cerut marti crearea unui certificat de vaccinare impotriva COVID-19 valabil la nivelul intregii UE pentru a ajuta la relansarea calatoriilor transfrontaliere devastate de pandemia de coronavirus, relateaza Reuters.Grecia, care se bazeaza pe turism pentru o cincime din PIB si este hotarata sa revitalizeze calatoriile inainte de sezonul de vara, a creat deja propriul certificat standardizat care sa ateste ca un individ a fost vaccinat.Intr-o scrisoare adresata presedintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen , Mitsotakis a propus extinderea schemei la intreg teritoriul UE. Conform propunerii, certificatul ar putea fi utilizat la imbarcarea in orice mijloc de transport Pe de alta parte, presedintele Klaus Iohannis a afirmat marti ca nu considera o idee buna posibilitatea ca certificatul de vaccinare anti-COVID-19 sa fie folosit pentru o circulatie mai usoara a cetatenilor europeni, aratand ca astfel s-ar crea un cadru de discriminare."Personal, nu consider ca asta este o idee buna. Prin asta s-ar crea un cadru de discriminare care este, pur si simplu, inacceptabil. Eu sunt de parere ca trebuie sa existe un certificat de vaccinare si acest certificat va exista si la noi, insa el trebuie folosit pentru motive medicale. Persoana care primeste un certificat stie cand a primit prima doza de vaccin, i se scrie acolo cand va primi a doua doza de vaccin si asa mai departe.Deci, sunt date importante pentru medicul de familie, pentru medicul curant sau pentru oricine daca persoana ajunge, de exemplu, la urgente . Insa, sa folosim aceste certificate de vaccinare ca sa impartim populatia Europei in doua, cei care au fost deja vaccinati si cei care inca nu au fost vaccinati, nu mi se pare un lucru bun", a spus Iohannis intr-o conferinta de presa.