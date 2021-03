Ministrul Vlad Voiculescu a aprobat infiintarea a trei noi paturi de mari arsi la Spitalul "Bagdasar-Arseni"

Potrivit unui comunicat de presa al ministerului, aprobarea vine ca urmare a solicitarii spitalului de modificare a structurii, in sensul infiintarii acestei unitati pentru mari arsi. Cele trei paturi functionau pentru tratarea pacientilor cu arsuri in cadrul sectiei ATI din unitatea medicala mentionata. A fost necesara modificarea structurii unitatii si alinierea la reglementarile normativului in vigoare in vederea aprobarii functionarii acestora pentru tratarea pacientilor cu arsuri severe, precizeaza sursa citata."Toate spatiile respecta acum reglementarile Ordinului Ministrului Sanatatii (OMS) nr. 476/2017 privind organizarea si functionarea structurilor care acorda asistenta medicala si ingrijirea bolnavilor cu arsuri. Spatiile in care au fost investite fonduri de la Primaria Sectorului 4 au fost dotate cu aparatura si instrumentar de ultima generatie achizitionate de Ministerul Sanatatii prin actiunile prioritare AP-ARSURI, in perioada 2019 - 2020", se mai arata in comunicat.Conform datelor Ministerului Sanatatii, in prezent, la nivel national exista 24 de paturi de adulti pentru mari arsi, in spitale din Bucuresti , Timisoara si Iasi.