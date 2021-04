Motiunea impotriva lui Vlad Voiculescu, despusa de PSD la Parlament

Liderii social-democrati au anuntat dupa sedinta biroului executiv al partidului ca vor depune o motiune impotriva lui Voiculescu, intitulata "Pentru ca romanii sa traiasca, Vlad Voiculescu trebuie sa plece"."In numele Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputatilor, in conformitate cu articolul 112 din Constitutia Romaniei si articolul 187 din Regulamentul Camerei, va inaintez motiunea simpla intitulata "Pentru ca romanii sa traiasca, Vlad Voiculescu trebuie sa plece". (...)Stiu ca este, poate, fara precedent in Parlament ca impotriva unui ministru sa fie depusa o motiune in aceeasi sesiune de doua ori. Adevarul este ca am mai avut ministri incurcati de viata si de rolul pe care il aveau la ministere, dar parca niciodata nimeni nu s-a incurcat precum domnul Voiculescu",a declarat, in plen, deputatul PSD Alfred Simonis.Liderul deputatilor PSD a transmis un mesaj si pentru colegii de coalitie din Parlament ai lui Voiculescu."Vreau sa transmit un mesaj colegilor mei din USR minoritati nationale - sa va ganditi atunci cand veti vota motiunea impotriva domnului Vlad Voiculescu la faptul ca la Foisor puteau fi mama, tatal, bunicul sau copilul dumneavoastra, ca acei oameni scosi afara ca pe caini cu branule in maini, in brate, despre care ministrul Voiculescu spunea ca erau fericiti", a mai spus Simonis.Social-democratul a solicitat ca motiunea sa fie dezbatuta, conform Regulamentului, in termen de sase zile, si a spus ca sedinta trebuie stabilita in aceasta saptamana.Liderul deputatilor USR PLUS Ionut Mosteanu a transmis ca este vorba despre sase zile lucratoare. Decizia calendarul dezbaterii motiunii urmeaza sa fie stabilit de biroul permanent al Camerei Deputatilor.Este a doua motiune simpla depusa de PSD impotriva lui Vlad Voiculescu. Prima a fost votata in februarie, insa a respinsa.