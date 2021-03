Nou atac la adresa lui Vlad Voiculescu. Deputat liberal: "Ar trebui sa va intereseze mai mult sistemul sanitar romanesc decat postarile pe retele"

"Domnule Vlad Voiculescu, nu cred ca din cauza unui functionar din Ministerul Sanatatii, de doua luni, nu au fost platite obligatiile financiare pentru personalul medical din centrele de vaccinare care sta in prima linie de combatere a pandemiei. Sistemul de vaccinare a functionat datorita acestor eroi care zi de zi au fost acolo si nu datorita faptului ca Ministerul Sanatatii este condus.Daca opinia publica nu ar fi tras un semnal de alarma asupra acestei grave greseli, personalul medical din centrele de vaccinare risca sa nu fie platit multe luni de acum inainte!Domnule ministru, acest lucru nu arata faptul ca e o bulibaseala in institutia pe care o conduceti, ci ca nu va intereseaza bunul mers al ministerului, decat atunci cand presa semnaleaza neregulile de acolo.Acest aspect, pe langa multe altele, cum ar fi, de exemplu, atitudinea d-voastra vizavi de cele intamplate la spitalul Matei Bals, ne demonstreaza faptul ca nu va intereseaza sistemul sanitar romanesc, ci doar imaginea si postarile de pe retelele social-media!Este grav ca un inalt demnitar al Romaniei are un asemenea comportament in momentele dificile cu care se confrunta Romania. Cred ca ar trebui sa va intereseze mai mult sistemul sanitar romanesc decat postarile pe retele!In speranta ca aceste cuvinte vor fi un semnal de alarma pentru d-voastra, va urez succes si spor la treaba, sper!", a scris deputatul pe pagina sa de Facebook Premierul Florin Citu a precizat, marti, ca este necesar sa creasca urgent numarul de paturi la sectiile de terapie intensiva la 1.600 si a adaugat ca exista resursele necesare la Ministerul Sanatatii pentru ca acest lucru sa se intample."Numarul de paturi in ATI scazuse de la inceputul anului pana acum, desi am spus clar ca nu vreau sa vad acest lucru. Dar unii manageri de spitale au decis sa reduca numarul de paturi in ATI. Am cerut foarte clar si urgent sa creasca numarul de paturi la 1.600. Este noua tinta pentru medicii din CNCCI.Stiu ca Ministerul Sanatatii a avut doua intalniri pe aceasta tema. Avem nevoie sa crestem urgent numarul de paturi la ATI la 1.600 cel putin in perioada urmatoare ca sa ne asiguram ca nu vom avea probleme. Nu lipsesc resursele. Toate ministerele si Ministerul Sanatatii are resursele necesare pentru a creste numarul de paturi", a afirmat Florin Citu.Si medicul Alexandru Rafila a afirmat, marti 16 martie, ca, in chestiunea numarului de paturi de ATI pentru pacientii cu coronavirus, tinde sa creada in acest moment ce spune premierul mai degraba decat ce transmite Minsterul Sanatatii, deoarece "la Ministerul Sanatatii e brambureala totala"