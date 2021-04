Liberalii continua mesajele subliminale catre partenerii de guvernare. Gorghiu: "Florin Citu, actiune de maturitate politica, responsabilitate si respect"

Senatorul PNL Alina Gorghiu a transmis ca Florin Citu si-a asumat interimatul la Sanatate pentru a depasi acest moment de criza si asteapta ca cei de la USR PLUS sa vine cu o noua propunere pentru acest Minister."Prim-ministrul Florin Citu, actiune de maturitate politica, responsabilitate si respect fata de votul primit din partea romanilor. Si-a asumat interimatul ministerului Sanatatii, pentru a depasi partial momentul de criza.Toate partidele din coalitie au o obligatie fata de electoratul care le-a acordat increderea in decembrie 2020.Si le spun tuturor romanilor ca pentru PNL nu exista o alta solutie politica de guvernare decat actuala coalitie de guvernare.PS: Respectam acordul incheiat in urma cu patru luni. Prin urmare, asteptam ca partenerii de la USR-PLUS sa desemneze o noua persoana pentru functia de ministru al Sanatatii. Avem multa treaba si de facut reforme", a declarat Gorghiu.Premierul Florin Citu a trimis la Cotroceni miercuri documentele privind revocarea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii.La scurt timp, seful statului a semnat decretul de revocare a acestuia.Decizia premierului a generat o criza in randul coalitiei, iar Florin Citu a preluat interimar conducerea de la Sanatate, dupa ce vicepremierul USR PLUS Dan Barna a refuzat.