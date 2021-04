PSD continua atacurile la adresa lui Vlad Voiculescu: "N-a ratat nicio ocazie sa ceara demisii cand era in opozitie. Acum se agata de scaunul de prim-ministru"

Reactia vine dupa tragedia de la Spitalul "Victor Babes" din Bucuresti si la o zi dupa ce PSD a depus o noua motiune simpla impotriva lui Vlad Voiculescu in Parlament. Vlad Voiculescu nu a ratat nicio ocazie sa ceara demisii, pe vremea cand era in Opozitie, invocand sus si tare principiul responsabilitatii politice! Acum, cand in mandatul sau au avut loc cele mai multe tragedii umane: pacienti arsi de vii sau sufocati din lipsa de oxigen, bolnavi in stare grava evacuati in miez de noapte, morti ingropati dezbracati in saci de plastic, SINISTRUL SANATATII face tot ce poate si se agata, fara rusine, cu ghearele de scaunul de ministru! Asa arata << reforma >> pe care o face USR -PLUS! Demisia Vlad Voiculescu", arata o postare de marti, 13 aprilie, facuta pe pagina de Facebook a PSD.Social-democratii au postat si un clip video cu Voiculescu si cu imagini de la tragediile din Sanatate din ultima perioada.Trei pacienti COVID-19 au murit luni, 12 aprilie, dupa o defectiune la TIR-ul ATI de la Spitalul Victor Babes din Bucuresti, care a dus la oprirea alimentarii cu oxigen. Politistii s-au sesizat din oficiu, iar la fata locului s-a deplasat echipa complexa, formata din politisti ai Serviciului Omoruri, specialisti ai Serviciul Criminalistic si medic legist.