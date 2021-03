Reactia lui Vlad Voiculescu in scandalul vaccinarii: "Nu am semnat vreodata pentru prioritizarea la vaccinare a vreunei familii al vreunui angajat al statului"

Hotararea semnata de premier si de ministrul Voiculescu

Florin Roman il face ipocrit pe Vlad Voiculescu

Reactia Ministerului Apararii

"Citesc din nou in publicatii si postari ale unor oameni altfel atenti la nuante un titlu care suna cam asa:"...rudele militarilor si angajatilor din sistem s-au vaccinat separat pentru ca Guvernul a dat o hotarare in ianuarie, semnata de premier si de ministrul Voiculescu"Haideti sa lamurim ceea ce a semnat premierul Citu si cu mine, mergand direct la textul din Hotararea de Guvern nr. 12 din 20 ianuarie 2021: "Ministerul Apararii Nationale asigura prin centrele de vaccinare proprii, POTRIVIT CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE STABILITE PRIN STRATEGIE, vaccinarea personalului propriu si a membrilor familiilor acestora, precum si a urmatoarelor categorii (...)""Potrivit criteriilor de eligibilitate stabilite prin Strategie". Cu alte cuvinte: nimeni nu ar fi trebuit sa fie vaccinat in afara etapei definite de HG. Cum etapa a III-a nu a inceput inca, niciun membru al familiei vreunui membru a ceea ce se numeste personal esential nu ar fi trebuit sa fie vaccinat, altfel decat daca este peste 65 ani, cu boli cronice sau... tot esential.Deci nu, nici Voiculescu, nici Citu nu au semnat vreodata pentru prioritizarea la vaccinare a vreunei familii al vreunui angajat al statului.PS Tot in acel HG am insistat si premierul a acceptat ca 75% dintre cei vaccinati sa fie persoane vulnerabile (peste 65 de ani si persoane cu comorbiditati), iar restul - toti restul - sa nu fie peste 25%", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.In 20 ianuarie, Guvernul a adoptat o hotarare prin care introducea noi categorii de persoane considerate "esentiale" pentru a fi vaccinate in etapa a doua, dar si un articol care a permis rudelor militarilor si angajatilor din sistemul de ordine publica si servicii sa fie vaccinate in centrele speciale organizate in aceste institutii, potrivit incadrarii in etapele de strategiei de vaccinare.Articolul din hotararea de Guvern 12 din 20 ianuarie:In aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii, Ministerul Apararii Nationale asigura prin centrele de vaccinare proprii, potrivit criteriilor de eligibilitate stabilite prin Strategie, vaccinarea personalului propriu si a membrilor familiilor acestora, precum si a urmatoarelor categorii:a) cadrele militare in rezerva si in retragere din cadrul institutiilor din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala, precum si membrii familiilor acestora;b) persoanele care beneficiaza de prevederile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;c) personal in activitate din cadrul celorlalte institutii din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala, precum si membrii familiilor acestora.Hotararea de Guvern este semnata de catre premierul Florin Citu si contrasemnata de catre ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. Deputatul PNL Florin Roman a sustinut miercuri, 10 martie, ca vaccinarea peste rand a persoanelor care nu au inca dreptul sa o faca se realizeaza masiv in structurile aflate in coordonarea ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, si ca acesta a semnat ordinul prin care militarii si familiile lor se pot vaccina."Incredibil cat de multa ipocrizie in cazul centrelor paralele de vaccinare! Dumneata, ministru al sanatatii, semnezi cu propria manuta ca militarii si rudele lor se pot vaccina si apoi acuzi ca..."specialii", adica veteranii de razboi, din Armata se vaccineaza in centre paralele.Adevaratele centre paralele de vaccinare functioneaza in curtea ministrului sanatatii, la spitale si DSP-uri. La nivel local, nu mai exista sef sau sefulet care sa nu se fi vaccinat cu tot neamul, fara sa fie inscris pe platforma de vaccinare sau fara sa primeasca sms de convocare la un centru de vaccinare!", a scris liberalul pe pagina lui de Facebook. Ministerul Apararii a venit cu precizari in legatura cu acuzele conform carora nu ar respecta regulile si prioritatile stabiliteprivind campania de vaccinare . Armata transmite ca vaccinarea cadrelor militare nu este un privilegiu."Acuzele publice la adresa Ministerul Apararii Nationale si a personalului militar sunt de neinteles.Atributiile MApN in cadrul campaniei nationale de vaccinare a populatiei impotriva infectarii cu virusul SARS-CoV-2 au fost stabilite prin Strategia de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania - document avizat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, prin HG 1031 din 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptata de Guvernul Romaniei inclusiv cu avizul Ministerului Sanatatii, si a altor documente care reglementeaza activitati pentru gestionarea efectelor pandemiei.Sute de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19, in Vrancea, mai devreme decat aveau dreptulFlorin Roman il face ipocrit pe Vlad Voiculescu: "Adevaratele centre paralele de vaccinare functioneaza in curtea ministrului sanatatii, la spitale si DSP-uri"Subliniem faptul ca unele exprimari din spatiul public induc ideea falsa ca centrele de vaccinare organizate de MApN ar fi destinate doar pentru personalul militar fiind, chipurile, menite sa acorde un tratament privilegiat acestuia, pe baza unor practici si proceduri netransparente, in detrimentul populatiei civile", transmite MAPN.