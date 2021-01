Reactia lui Vlad Voiculescu la acuzatiile Asociatiei Municipiilor privind finantarea centrelor de vaccinare: Emil Boc are atat numarul meu de telefon, cat si al premierului

Vlad Voiculescu afirma ca proiectul este al Guvernului, fiind avizat de mai multe ministere si sustine ca dupa o evaluare autoritatile locale pot solicita fondurile pentru amenajarea centrelor de vaccinare de la Ministerul Dezvoltarii, care este partenerul institutional al autoritatilor locale in astfel de situatii.Intr-o interventie telefonica la Digi 24, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, sustine ca presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, Emil Boc , are atat numarul sau de telefon cat si numarul de telefon al prim-ministrului insa, cu toate acestea, ministrul Sanatatii spune ca a aflat din presa despre comunicatul prin care Asociatia solicita Ministerului Sanatatii asigurarea resursei financiare pentru organizarea, dotarea si operationalizarea centrelor de vaccinare, precum si pentru plata personalului medico-sanitar si auxiliar care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de vaccinare."Dupa ce exista o evaluare, evident ca banii pot fi ceruti de catre autoritatile publice locale de la Guvern. Exista de asemenea un partener institutional pentru asta si se numeste Ministerul Dezvoltarii. Ministerul Dezvoltarii este partenerul din Guvern care discuta direct cu autoritatile publice locale - si fiecare primar stie foarte bine despre ce vorbesc - atunci cand exista o nevoie de finantare la nivel local asa se intampla lucrurile. Ministerul Dezvoltarii este unul dintre ministerele avizatoare ale acestei ordonante, ordonanta care nu se da peste week-end si care va fi discutata in Guvern la inceputul saptamanii viitoare", a declarat Vlad Voiculescu sambata seara, intr-o interventie la Digi 24.Ministrul Sanatatii a precizat ca proiectul poate fi imbunatatit, el precizand ca este vorba despre "un act normativ care e pus in discutie" si ca proiectul apartine Guvernului, nu Ministerului Sanatatii."Este o prima versiune a unui act normativ care poate suferi imbunatatiri. Ministerul Sanatatii nu are niciun interes ca autoritatile locale sa fie fortate de catre Guvern sa faca ceva ce nu pot sa faca", a adaugat Vlad Voiculescu. Ministrul Sanatatii spune ca sunt "cateva sanse sa facem lucrurile sa fie cat mai aproape de perfectiune" in privinta acestui act normativ.Totodata, Vlad Voiculescu ( USR -PLUS) a precizat ca presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, Emil Boc, l-ar fi putut apela telefonic pe premierul Florin Citu , cu care este coleg de partid. Ministrul Sanatatii a precizat ca nu crede ca va avea loc sedinta de guvern "inainte de marti la pranz".Asociatia Municipiilor, condusa de liberalul Emil Boc, solicita Ministerului Sanatatii, condus de Vlad Voiculescu (USR-PLUS), asigurarea resursei financiare pentru organizarea, dotarea si operationalizarea centrelor de vaccinare precum si pentru plata personalului medico-sanitar si auxiliar care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de vaccinare, considerand ca ministerul trebuie sa isi asume si responsabilitati, nu doar sa transfere atributii catre administratia locala.