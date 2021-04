Vlad Voiculescu, dupa tragedia de la "Victor Babes": "Voi solicita un control asupra problemelor tehnice care au dus aici"

Ministrul a afirmat ca a fost la fata locului pentru a vorbi cu medicii si conducerea spitalului si ca cei cinci pacienti au fost transferati in siguranta. Vlad Voiculescu a spus ca va solicita un control pentru a verifica motivul care a stat la baza tragediei de luni."Condoleante familiilor indurerate! Azi in jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babes. Am sunat pentru a ma asigura ca pentru pacientii COVID-19 se vor gasi locuri in alte spitale din Bucuresti . Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii si conducerea spitalului.Cinci dintre ei au fost transferati in siguranta. Trei dintre ei, din pacate, nu au putut fi salvati. O ancheta penala este in desfasurare iar maine voi solicita un control asupra problemelor tehnice care au dus aici. Condoleante pentru familiile indurerate!", a scris Voiculescu, luni seara, pe Facebook