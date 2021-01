Cei care au sarit randul la vaccinare au fost sanctionati. Ministrul Sanatatii a trimis controale in Suceava si Ilfov

Ce sanctiuni au fost aplicate

Joi, 28 ianuarie, s-au efectuat controale in mai multe spitale din Suceava si Ilfov. In Radauti, peste 500 de persoane au sarit randul. Autoritatile au aplicat sanctiuni, dupa ce s-a constatat ca, in perioada 15-23 ianuarie 2021 au fost imunizate persoane marcate ca eligibile pentru etapa a III-a de vaccinare.La momentul controlului, inspectorii DSP Suceava au constatat ca persoanele venite pentru imunizare in centrul de vaccinare nu erau verificate in aplicatia Rovaccinare pe baza CNP-ului si nici in listele de pacienti programati pentru ziua in curs.Listele cu pacienti pentru ziua in curs erau trimise pe whatsapp de catre medicul coordonator din DSP catre directorul medical al spitalului si redirectionate mai apoi de acesta personalului care asigura paza centrului pentru a permite accesul in unitate a pacientilor programati.In centrul de vaccinare pacientii au fost primiti in baza programarilor printate sau mesajelor sms, iar in cazul pacientilor programati de medicul de familie, pe baza declaratiei acestora.Inspectorii sanitari au verificat listele de pacienti programati si au constatat ca sunt pacienti in dreptul carora nu sunt completate toate campurile din platforma de programare (nu sunt trecute datele de identificare a celui care a programat si nici nu exista camp in care sa fie trecuta categoria populationala din care face parte, ingreunand astfel verificarea modului de programare).Centrul de vaccinare din cadrul spitalului a fost organizat pentru personalul medico-sanitar inclus in prima etapa de vaccinare, apoi activitatea centrului a fost prelungita pentru personalul din etapa a II-a, in Municipiul Radauti nu exista alte centre comunitare deschise.S-a mai constatat ca, centrul de vaccinare nu a fost reoptimizat pentru a II-a etapa de vaccinare si pentru un numar mai mare de solicitari de vaccinare.Nu se asigura personalul pentru fiecare punct din structura centrului, fiind adus personal din spital, prin rotatie.1.Medicul coordonator al centrului a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei, conform HG 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice.2.Inspectorii sanitari au recomandat reinstruirea personalului privind utilizarea si operarea mijloacelor informatice, respectarea prevederilor legale (OMS nr.2171/2020) privind evidenta persoanelor vaccinate si respectarea prevederilor HG 103/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva Covid-19 si a OMS nr. 2171/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea si functionarea centrelor de vaccinare impotriva Covid-19."Per total, campania merge bine. Pe langa asta, sunt probleme pe care le stim si nu ne putem face ca totul merge perfect. Cifrele mari sunt in regula, dar exista cateva probleme si cateva vulnerabilitati", a explicat Vlad Voiculescu, adaugand ca 1.300 de persoane au fost vaccinate pana acum desi erau eligibile pentru etapa a treia.Citeste si: