Scandal la finalul dezbaterii motiunii simple impotriva ministrului Vlad Voiculescu: PSD a cerut sa fie votata tot luni, dar sedinta a fost inchisa

Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a solicitat dupa finalizarea dezbaterilor ca motiunea sa fie supusa la vot in aceasta sedinta si nu miercuri, cum decisese Biroul permanent, cererea generand mai multe dispute cu reprezentantii partidelor din coalitia de guvernare.Presedintele de sedinta, deputatul USR PLUS Cristina Pruna, a respins cererea liderului deputatilor PSD si a inchis sedinta."Aveti obligatia de a supune la vot cererea de modificare a programului de lucru, sa dam votul asupra motiunii. Plenul este suveran. (...) Orice altceva este ilegal", a spus Simonis.In replica, liderul deputatilor PNL, Gabriel Andronache , a anuntat ca sedinta a fost inchisa."Din fericire, doamna presedinte a declarat inchisa sedinta. Solicitarea dumneavoastra este in afara plenului. Fata de aceasta situatie nu ne revine decat sa mergem acasa", a transmis Andronache.Cristina Pruna a precizat ca a anuntat ca dezbaterile au fost finalizate, mentionand ca exista un program de lucru aprobat."Am spus ca dezbaterile au fost finalizate. V-am dat cuvantul pe procedura. Avem un program de lucru care a fost aprobat. Solicitarea dumneavoastra nu are niciun fel de obiect. Am spus ca dezbaterile au fost finalizate", a adaugat Pruna."Una este sa inchei sedinta si alta sa inchei dezbaterile. Sedinta nu a fost incheiata, am facut o solicitare. Supune-ti la vot", a replicat Simonis. Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a spus, la randul sau, ca Biroul permanent a aprobat programul de lucru, iar votul la motiune a fost stabilit pentru miercuri.Dupa dispute, Cristina Pruna a declarat inchisa sedinta. Deputatii au dezbatut luni motiunea simpla depusa de PSD, urmeaza ca votul asupra motiunii sa fie dat in sedinta de miercuri.