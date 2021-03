Scandalul datelor privind vaccinarea publicate de Vlad Voiculescu. Ce spun expertii in comunicare publica

Fara acces la data.gov.ro

"Cultul secretului" si gestionarea dezastruoasa a pandemiei

Sistemul paralel de vaccinare, de angajari, de detasari, de acces la servicii medicale

Reflexul pavlovian al secretizarii totale

Vaccinarea este o prioritate de securitate nationala

Pandemia a accentuat tendinta guvernantilor de a oferi informatii cu mare zgarcenie sau chiar deloc. La 20 de ani de cand Legea 544/2001 privind accesul liber la informatiile de interes public a devenit un instrument necesar in relatia cu institutiile statului, accesul la informatiile publice continua sa fie un proces complicat pentru aflarea informatiilor legate de probleme publice. Nu trebuie uitat nici faptul ca Romania se afla in regim de stare de alerta. De asemenea, este important de precizat in acest context al tensiuni publice maxime faptul ca Armata este implicata in intregul proces al vaccinarii prin asigurarea sprijinului logistic si organizatoric.In ceea ce priveste scandalul provocat de publicarea datelor de catre ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu, trebuie precizat si faptul ca in luna ianuarie a acestui an, guvernul Citu a emis o hotarare, (proiect initiata de ministrul Vlad Voiculescu) HG 12/20 ianuarie 2021 , prin care s-a decis ca familiile militarilor din MApN si serviciile speciale, plus angajatii din ordinea publica, si anume Internele, sa fie vaccinati in centrele Ministerului Apararii Nationale. Documentul a fost semnat de premierul Romaniei Florin Citu si contrasemnat de ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu.Miercuri seara, ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a venit cu precizari pe pagina sa de facebook, dorind sa clarifice povestea legata de HG 12 din ianuarie 2021. "Citesc din nou in publicatii si postari ale unor oameni altfel atenti la nuante un titlu care suna cam asa:"...rudele militarilor si angajatilor din sistem s-au vaccinat separat pentru ca Guvernul a dat o hotarare in ianuarie, semnata de premier si de ministrul Voiculescu"Haideti sa lamurim ceea ce a semnat premierul Citu si cu mine, mergand direct la textul din Hotararea de Guvern nr. 12 din 20 ianuarie 2021: "Ministerul Apararii Nationale asigura prin centrele de vaccinare proprii, POTRIVIT CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE STABILITE PRIN STRATEGIE, vaccinarea personalului propriu si a membrilor familiilor acestora, precum si a urmatoarelor categorii (...)"Cand tragi linie dupa aceste informatii de context, dar si dupa tirul declaratiilor oficiale, ale premierului pe de o parte si ale ministrului Sanatatii pe de alta parte, ai un tablou politic in care se amesteca incapacitatea de a gestiona criza medicala, dar si un joc politic in cadrul coalitiei de guvernare.Dincolo de efectele sociale si economice ale pandemiei, avem si reculul inregistrat de institutiile statului in exercitiul relatiei cu cetatenii, refuzul de a oferi informatii de interes public care sa ofere o harta exacta a situatiei in care ne aflam, alimentand speculatiile si in cele din urma si teoriile conspiratiei, dar si scandalurile care se tin lant intre PNL si USRPLUS.Dupa publicarea de catre ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a datelor privind pandemia, au urmat declaratiile premierului Florin Citu care a precizat ca a fost sesizat in legatura cu acest "incident", ca Corpul de Control va stabili exact contextul si daca publicarea a respectat avize, protocale, reguli. Am avut declaratii despre "transparenta", dar si declaratiile consilierul onorific al ministrului Sanatatii, Stefan Voinea, cel care "exporta" datele, precizand intr-o postare ca, de doua zile, ministerul nu mai are acces la platforma data.gov.ro. Jurnalista Emilia Sercan a declarat pentru Ziare.com ca Romania continua sa fie prizoniera "cultului secretului" mostenit din regimul comunist, iar Elena Calistru, Funky Citizen, vorbeste despre reflexele pavloviene ale ascunderii datelor, dar si gestionarea proasta a pandemiei.Recorder a publicat date din care reiese ca "Peste 7.000 de persoane s-au vaccinat mai devreme decat ar fi avut dreptul conform regulilor din strategia nationala de vaccinare. Peste 4.000 dintre acestea sunt persoane din etapa a III-a (populatia generala), care au fost imunizate in locul bolnavilor cronici, al batranilor de peste 65 de ani si chiar inaintea unor cadre medicale.Cele mai flagrante situatii sunt la centrele de vaccinare de la Institutul "Matei Bals" si la Centrul Militar Casa Armatei din Focsani. La "Bals" s-au vaccinat 131 de persoane din etapa a III-a inca din data de 4 ianuarie, cand campania de vaccinare incepuse abia de cateva zile si in Romania mai erau zeci de mii de cadre medicale care asteptau vaccinul.".Marti, dupa izbucnirea scandalului, mai multe organizatii non-guvernamentale si jurnalisti au trimis premierului Romaniei Florin Citu o scrisoare deschisa facand apel la transparenta si la dreptul publicului la informatiile legate de pandemie.In acest context, a venit si precizarea consilierului onorific al ministrului Sanatatii, Stefan Voinea, care miercuri, 10 martie, a postat pe pagina sa personala un text in legatura cu datele publicate, dar si informatia ca de doua zile Ministerul Santatii nu mai are acces la siteul data.gov.ro. "In calitate de consilier onorific al ministrului Sanatatii, coordonez activitatea de transparentizare cu privire la datele despre pandemie si vaccinare. Pentru acest lucru am avut acces la Registrul Electronic National de Vaccinari printr-un cont cu permisiuni limitate.Acest cont permite doar raportari si nu ofera acces la date cu caracter personal. Am exportat datele pentru transparentizare pe pagina data.gov.ro, la solicitarea ministrului. Datele nu contin informatii cu caracter personal, secret sau confidential. De doua zile, Ministerul Sanatatii nu mai are acces la data.gov.ro pentru a publica in mod transparent informatiile despre vaccinare si pandemie. Astept cu interes sa inteleg cu ce am gresit."Cine are dreptate in acest scandal al datelor este intrebare care ramane la sfarsitul acestor doua zile de tensiune publica si politica. Daca luam povestea in mod cronologic, ea ar incepe in ianuarie cand HG 12/20 ianuarie 2021 instituia aceasta stare de fapt - cadrele din structuri si familiile lor sa se vaccineze in centre dedicate. Pe de alta parte, mai intelegi si ca strategia de comunicare in criza medicala a fost si este un dezastru comunicational. Toate informatiile publice pe care jurnalistii si organizatiile non-guvernamentale s-au chinuit sa le obtina s-au lovit de refuzul oficialilor, astfel ca publicarea datelor de catre Voiculescu a venit a fost ca o gura de aer pentru aflarea unor date, desi, daca avem in vedere faptul ca Armata asigura logistic si organizatoric procesul de vaccinare, implicit sunt si aspecte care tin de siguranta nationala, de protocoale stricte. Concluzia este ca "centrele paralele" sunt de fapt stabilite de HG 12/20 ianuarie 2021 emis de guvern , semnat de premier si contrasemnat de ministrul Sanatatii.a declarat pentru Ziare.com ca "miza acestui scandal este de fapt ascunderea incompetentei si neglijentei, dar si faptul ca astfel putem sa vedem o fata monstruoasa a felului in care este gestionata pandemia in Romania. Probabil ca autoritatile nu doresc sa se vada ca de fapt prin publicare datelor vedem distanta uriasa intre judete in felul in care se administreaza aceasta criza medicala. Scandalul ne mai arata si modul in care gandesc cei care sunt pusi sa conduca institutiile statului.De altfel nu trebuie sa uitam istoria de dinainte de 1989, am mostenit un cult al secretului si iata ca dupa peste 30 de ani de la caderea comunismului ne confruntam cu aceeasi problema: datele publice sunt un lux. Nu trebuie sa uitam ca accesul la datele publice este un drept constitutional, asa cum este stipulat in Articolul 31 din Constitutia Romaniei, articol introdus in 1991 tocmai pentru a preintampina situatii de acest gen".Sercan a mai declarat ca acest control al informatiilor "are si un corespondent in fostul regim, cand toate informatiile publice erau filtrate de structurile Securitatii. Cat priveste vaccinarea paralela pana la urma daca miza acestui scandal este ascunderea adevarului ne arata faptul ca, din nou, ca intotdeauna, si in chestiunea pandemiei, statul lucreaza in secret conturand un sistem paralel, ceea ce este o problema. Ne arata ca tot ceea ce statul organizeaza, gestioneaza, o face prost. Daca ne uitam si mai atent in zona asta intelegem ca de fapt avem un sistem paralel de angajari, de detasari, de acces la serviciile medicale, un sistem paralel de transfer in sistemul de invatamant preuniversitar. Peste tot, umbra unui sistem paralel. Mai intelegem si ca unii cetatenii sunt mai egali decat altii vaccinandu-se peste rand".Desi avem Legea 544 a accesului liber la informatii publice, jurnalista Emilia Sercan considera ca "statul cotinua sa obstructioneze accesul liber la informatii de interes public. Statul continua sa ne ceara stampila. Concluzia este ca exercitiul democratic de 30 de ani pare ca nu ne-a fost util, iar vechile metehne au fost transferate si generatiilor mai tinere, si in acest punct ma gandesc la premierul Florin Citu".apreciaza ca in povestea datelor publicate de catre ministrul Sanatatii "avem doua probleme majore. Una a reflexului pavlovian de a nu oferi datele care sunt de interes public, reflex provenit din cultura opacitatii pe care am mostenit-o. Si cand spun asta ma refer si la reactia de marti a ministrului de Interne Lucian Bode care a declarat ca aceste date nu pot fi date publcitatii, desi nu vorbim de date personale, ci de date legate de vaccinare. Pare ca guvernantii au aceeasi problema, de ce sa le dam oamenilor date, e Excel-ul meu si fac ce vreau cu el.O a doua problema majora, care iese in evidenta atunci cand te uiti mai atent, este faptul ca nu au stiut sa gestioneze aceasta pandemie. Datele publicate la care ne referim acopera doar 5 zile, nu avem imaginea a tot ce s-a intamplat, insa ceea ce se poate oberva este faptul ca avem o problema in ceea ce priveste categoriile vulnerabile si accesul acestora la vaccin, tocmai cei care aveau prioritate.Pe de alta parte, pentru ca s-a discutat despre centrele paralele, nu stiu daca este intr-adevar o problema. Adica, puteau iesi oficial si sa spuna ca aceste centre sunt pentru a optimiza fluxurile de vaccinare. Poti privi si asa aceasta chestiune. Insa gestionarea proasta, refuzul de a oferi date, nu de acum, ci inca de anul trecut, nu fac decat sa alimenteze suspiciunile, sa cultive neincrederea in institutii, mai mult, sa alimenteze teoriile conspiratiei. Declaratiile consilierului onorific al ministrului Vlad Voiculescu, Stefan Voinea, potrivit caruia ministerul nu mai are acces de doua zile la site-ul data.gov.ro mi se par grave si trebuie lamurite"., considera ca, in contextul scandalului, de fapt "Se ciocnesc doua paradigme diferite in ceea ce priveste functia publica. Valeriu Gheorghita este medicul militar care va fi evaluat in functie de rezultate: persoane vaccinate, vieti salvate. Fiind coordonator, cresterea numarului de vaccinari este prioritatea lui zero. Vaccinarea este si o prioritate de securitate nationala, ceea ce inseamna nu doar vaccinarea populatiei, ci si vaccinarea categoriilor care sustin de 1 an de zile acest efort logistic urias: medici, personal MAI, personal MApN. Toate aceste categorii sunt in prima linie si societatea sa asteapta sa fie in continuare in prima linie cel putin inca 1 an de zile deci trebuie vaccinati cu prioritate.Cat despre comunicare, militarii nu se pregatesc neaparat pentru a lucra cu publicul larg, ei au invatat din mers comunicare si chiar si la acest capitol, trebuie admis, Valeriu Gheorghita s-a descurcat foarte bine. Dar el opereaza cu enorm de multe multe constrangeri specifice zonei militare, unde toata comunicarea este planificata, pre-aprobata. Nu va asteptati sa le fie usor sa contracareze un fake news precum cel de miercuri, ca 60% din vaccinari s-ar fi facut in mod ilegal. Dar adevarul, iata, incepe sa iasa la suprafata.De cealalta parte se afla politicieni specializati in comunicare. Toata activitatea lor anterioara a avut la baza construirea unui profil public pe baza unor teme cu impact la opinia publica. Acesti politicieni nu au constrangeri institutionale: opereaza cu informatii pe surse, au retele de partid pe care le folosesc, utilizeaza ca purtatori de cuvant chiar si consilieri onorifici care fac anunturi oficiale pe conturile lor personale de Facebook , etc.Ei se pricep sa exploateze nevoia legitima de transparenta a societatii dar stiu sa capitalizeze politic si constrangerile in materie de comunicare cu opinia publica ale celor care vin dintr-un sistem inchis, precum sistemul militar. Transparenta este absolut obligatorie, dar ce te faci cand in numele transparentei, opiniei publice i se livreaza un fake news infirmat de cifre, anume ca 60% din vaccinari ar fi fost ilegale? Acest fake news a contaminat multe redactii si a starnit valuri de revolta in randul cetatenilor. Noroc ca niste jurnalisti s-au apucat sa verifice.Ca om politic, poti castiga pe termen scurt pe Facebook intr-un asemenea joc, dar cu pretul, insa, al subrezirii propriei autoritati in domeniul de care te ocupi.Pentru cetateni devine dezamagitor cand se afla in competitie statul cu statul, mai ales intr-o situatie de viata si de moarte.Vaccinarea in Romania se desfasoara cu mult peste asteptari, merita sa admitem acest lucru. Este reusita unei tari prin efortul a sute de mii de oameni care au muncit ca lucrurile sa iasa asa. Si in centrele mici din provincie, oamenii care le-au trecut pragul au fost incantati de modul cum au fost tratati.Jocul acesta, in opozitie fiind la guvernare merge o data, de doua ori, dar inevitabil va fi vazut drept distructiv de catre cetateni in cele din urma. Daca sunt lucruri de corectat, cetatenii se asteapta ca ele sa fie corectate fara scandal. Mizele personale, jocul la imagine, ies inevitabil la iveala".