Seful DSP Timis, mesaj catre fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu: "Ii doresc odihna placuta!"

Directorul Directiei de Sanatate Publica Timis, liberalul Flavius Cionca, i-a transmis, ironic, fostului ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu "odihna placuta", dupa ce acesta a afirmat ca Cionca are carnet de partid de la PNL si ca a propus carantinarea unor localitati conduse de primari USR PLUS, nu si a unor localitati conduse de primari liberali, iar pentru asta a fost evaluat de Ministerul Sanatatii.In cursul diminetii de duminica, 18 aprilie, si seful CJ Timis, liberalul Alin Nica, l-a criticat pe fostul ministru al Sanatatii Cionca a aratat, in mesajul sau, ca cele mai multe localitati carantinate din Timis au fost conduse de primari liberali si ca nu putea fi evaluat, deoarece se afla pe functie interimar de mai putin de sase luni."De la o persoana despre care credeam ca-mi impartaseste cultura organizationala, sper inca neatinsa de morbul functionarismului si politicianismului, nu ma asteptam la acuzatii neintemeiate. Mai ales ca nu am apucat vreodata sa avem macar o discutie telefonica, chiar daca eu am incercat. Ma vad obligat sa subliniez cateva aspecte ce tin de activitatea DSP Timis si a mea personala, in urma celor afirmate recent de catre fostul Ministru al Sanatatii", si-a inceput mesajul postat pe pagina sa de Facebook , seful DSP Timis, Flavius Cionca.Cionca a aratat ca cele mai multe localitati carantinate din judetul Timis au primari de la PNL."Nu are nicio legatura culoarea politica a primarilor cu decizia carantinarii. Localitatile pe care DSU, dupa votul CJSU, cu avizul INSP, le-a introdus in carantina la propunerea DSP Timis, in anii 2020-2021 sunt urmatoarele: municipiile Timisoara (primar USR) si Lugoj (primar PNL); orasele Faget, prima localitate carantinata in Romania conform legii 136/2020 (primar PNL), Ciacova (primar PNL) si Sannicolau Mare (primar PNL); comunele Fibis (primar PNL), Dumbravita (primar USR), Becicherecu Mic (primar PSD ), Dudestii Noi (primar PNL), Ghiroda (primar PNL), Giroc (primar PSD), Mosnita Noua (primar PNL), Pesac (primar PSD), Nitchidorf (primar PSD), Sag (primar PSD), Sandra (primar PNL), Dudestii Vechi (primar PNL), Otelec (primar Pro Romania) si Biled (primar PNL). Sumarizand, 11 localitati cu primari PNL, 5 primari PSD, 2 USR si unul de la Pro Romania", a scris Cionca pe Facebook.In ceea ce priveste evaluarea performantelor sale ca director de Directie de Sanatate Publica, Flavius Cionca arata ca nu a depus inca un raport de activitate, el fiind numit interimar de mai putin de sase luni."Evaluarea performantelor individuale ale functionarilor publici se efectueaza conform Ordonantei de Urgenta 57/2019, unde la art. 14 detaliaza: "Evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se realizeaza pentru un an calendaristic, in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie-31 martie din anul urmator perioadei evaluate, pentru toti functionarii publici care au desfasurat efectiv activitate minimum 6 luni in anul calendaristic pentru care se realizeaza evaluarea". Intrucat nu am activat 6 luni nici in functia de Director Executiv Adjunct Sanatate Publica (13.04.2020-31.08.2020), nici in cea de Director Executiv (1.09.2020-31.12.2020) nu am depus raport de activitate si nu am beneficiat de evaluare. Daca aceasta evaluarea a fost efectuata de catre responsabili ai MS, nu mi-a fost adusa la cunostinta, conform prevederilor legale. Dar daca dl. Ministru isi dorea un alt Director Executiv la DSP Timis, trebuia doar sa il desemneze prin Ordin de Ministru, deoarece eu sunt numit interimar", a mai scris Flavius Cionca.Directorul DSP Timis a vorbit si despre activitatea institutiei pe care o conduce."Judetul Timis este recunoscut ca judetul cu cea mai extinsa testare COVID19 din tara. Raportat la populatie, avem in ultimele saptamani cea mai mare rata de vaccinare din Romania, cu un numar de 92 fluxuri vaccinare functionale, in 33 Centre de Vaccinare. Majoritatea anchetelor epidemiologice ale DSP Timis se desfasoara cu celeritate, situatia fiind identica si pentru "cazurile nealocate". E imperios necesar de spus ca toate acestea au in spate un efort urias, zilnic, al unui colectiv care nu e perfect dar care se straduie constant. Pe mai departe, voi ramane la fel de dedicat si concentrat asupra muncii mele, incercand zilnic sa fac tot ceea ce tine de mine ca sa protejez sanatatea cetatenilor judetului Timis", a mai scris Cionca.In final, directorul DSP Timis i-a transmis un mesaj ironic fostului ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu: "Iar domnului Ministru, asa cum a spus public dumnealui ca isi doreste, ii doresc odihna placuta", a scris Cionca.Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a declarat, vineri, ca in domeniul sanatatii exista un sistem care traieste pe banii statului si ca sunt carnete de partid in mai toate structurile, in timp ce pregatirea unor directori de institutii este slaba.Voiculescu a dat drept exemplu directorul DSP Timis despre care a spus ca are carnet de partid de la PNL si ca a propus carantinarea Timisoarei si a localitatilor conduse de primari de la USR PLUS."Vrei sa faci ceva, ti se pare, nu ti se pare ci ai date concrete ca la Timisoara se impune carantina, directorul DSP de la Timisoara, de la judetul Timis, are carnet de partid de la un anumit partid. De la PNL in cazul de fata. Directorul DSP propune carantinarea Timisoarei si a localitatilor care au primari USR PLUS, le exclude de la carantinare pe cele care au primari PNL. Este noaptea mintii", a declarat Vlad Voiculescu.Vlad Voiculescu a mai declarat ca saptamana trecuta a fost evaluat directorul DSP Timis, dar ca "intre timp a existat o interventie", referindu-se la schimbarea sa din functie.