Valeriu Gheorghita, despre presupusa relatie rece cu Vlad Voiculescu: "Nu exista tensiuni intre mine si ministrul Sanatatii"

"In general sunt o persoana care nu am tensiuni cu nimeni si nici nu fac amenintari, deci nu este cazul. Sunt discutii punctuale pe care le-am avut cu domnul ministru legate de imbunatatirea activitatii strict din punct de vedere tehnic pentru campania de vaccinare. Sa nu uitam ca Ministerul Sanatatii este unul dintre cele mai importante ministere in derularea campaniei de vaccinare, e un rol foarte important, iar din acest punct de vedere comunicarea si parteneriatul cu Ministerul Sanatatii este unul cat se poate de bun la acest moment. (...) Intre mine si domnul Vlad Voiculescu, domnul ministru, nu exista tensiuni", a declarat Gheorghita intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria , intrebat daca exista tensiuni intre el si Vlad Voiculescu.El a negat totodata ca ar fi amenintat cu demisia daca ministrul Voiculescu i-ar lua atributiile legate de campania de vaccinare, asa cum s-a vehiculat in presa.