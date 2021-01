VIDEO Ce a raspuns Vlad Voiculescu la TVR referitor la investigatia Ziare.com despre debandada vaccinarii: "Asta e realitatea: e o tara relativ mare"

CITESTE SI: EXCLUSIV Cum se organizeaza vaccinarea in tara: "Termometre din alea trebuie sa ne dati dumneavoastra, cumva", "La noi e centru de vaccinare?", "Ce depozitare vaccin, cand eu incropesc de trei lei sapun?" In emisiunea de la TVR, jurnalistul Ionut Cristache l-a intrebat pe ministrul Sanatatii despre situatia acelor centre:"Cei de la Ziare.com au pus mana pe telefon si au sunat la diferite centre din tara si s-au recomandat ca fiind de la prefecturi pentru a vedea cum se pregateste lumea pentru aceasta campanie de vaccinare. Au sunat la comuna Grajduri, judetul Iasi, care figureaza ca centru de vaccinare. Ce zice doamna: "Eu acum aud pentru prima data. Mai suna-ma si pe mine sa stiu ce sa fac". In orasul Targu Magurele, judetul Teleorman n-au de niciunele, n-au echipamente sanitare, n-au masti, calculator. La fel si la Husi, unde nu exista cadru legal", a spus Ionut Cristache. Vlad Voiculescu a raspuns ca "nu e chiar atat de greu sa faci un centru de vaccinare"."Cadrul legal exista, e un ordin de ministru. Incercam sa informam atat cat se poate si exista un centru national de coordonare care, repet, e format din mai multe ministere si care transmite informatia prin directiile de sanatate publica si nu numai, in teritoriu. Informatiile cateodata ajung instant, altadata trebuie insistat. Asta e realitatea: e o tara relativ mare.Cadrul legal exista, e extrem de clar si ca sa infiintezi un centru de vaccinare e destul de simplu: trebuie o declaratie pe proprie raspundere a celui ce devine coordonatorul centrului sau al celui ce are initiativa, Directia de Sanatate Publica din judetul respectiv da o decizie si asta e tot. Apoi exista verificari punctuale. Asta e un punct", a afirmat Vlad Voiculescu.Acesta a sustinut ca finantarea va veni de la bugetul de stat, din fonduri europene, desi nu s-a dat inca o ordonanta in acest sens. Pana in momentul de fata, conform ordinului dat de Ministerul Sanatatii, primariile au fost nevoite sa asigure finantarea din bugetul propriu."Finantarea vine de la bugetul de stat, respectiv din fonduri europene. Inca suntem in discutie cu Ministerul Fondurilor Europene, dar finantarea va veni prin Ministerul Sanatatii. Asta va fi reglementat prin Ordonanta de Urgenta, deci lucrurile nu sunt asa groaznice cum ar putea parea. Un centru de vaccinare inseamna cateva mese, cateva scaune, cateva panouri despartitoare, un frigider, un pat si o chiuveta", a sustinut Voiculescu.Desi primarii s-au plans ca centrele de vaccinare sunt costisitoare si ca intretinerea lor ar putea sa ajunga la 90.000 de lei pe saptamana, Voiculescu sustine ca "probabil acei primari voiau sa-si construiasca stadioane"."Nu vorbim aici de stadioane. La un moment dat s-a facut o estimare si din anumite judete au venit niste cifre. Probabil ca oamenii voiau sa-si construiasca cate un stadion ca sa faca acum vaccinarea si sa le ramana ceva si dupa. Nu e cazul. E o chestiune relativ simpla si relativ ieftina", a sustinut Voiculescu.Ministrul Sanatatii a mai sustinut ca multe din materiale vor fi achizitionate de catre DSU, desi campania de vaccinare incepe oficial vineri, 15 ianuarie."Mai mult decat atat, multe materiale sunt achizitionate centralizat de catre DSU si vor fi pusa la dispozitie: seringi, ace, halate, s.a.m.d", a sustinut Voiculescu.Ministrul Sanatatii a mai afirmat ca "s-ar putea ca o parte dintre cele enumerate de dumneavoastra, de la Ziare.com, sa fie deschise mai tarziu", desi prefectii celor trei judete au sustinut pentru Ziare.com ca centrele de vaccinare vor fi deschise cel mai tarziu luni, 18 ianuarie.CITESTE SI: EXCLUSIV Cat de dezorientati sunt responsabilii centrelor de vaccinare din tara. Conversatii cu reporteri sub acoperire: "Aoleu, trebuie sa cumpar frigidere, nu?"