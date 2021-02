VIDEO Vlad Voiculescu: Autorii directi ai dezastrului din ultimii 30 de ani in sistemul de sanatate din Romania sunt PSD si mafia pesedista

Sedinta este condusa de vicepresedintele forului legislativ Cristina Pruna. Deputatii PSD au afisat pancarte negre pe care scrie "Voiculescu demisia!". Motiunea este citita de deputatul PSD Alexandru Rafila . Votul urmeaza sa fie dat in sedinta de plen de miercuri.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca "autorii directi ai dezastrului din ultimii 30 de ani in sistemul de sanatate din Romania este PSD si mafia pesedista"."Ma bucur sa spun ce facem ca sa insanatosim un sistem de sanatate cangrenat in ultimii 30 de ani interese mafiote. Autorii directi ai dezastrului din ultimii 30 de ani in sistemul de sanatate din Romania este PSD si mafia pesedista. Eu cred ca autorii acestei motiuni i-au gresit numele, iar ea s-ar putea numi mai bine << Vlad Voiculescu, un pericol pentru mafia din sanatate >> ", a declarat Voiculescu de la tribuna Parlamentului.PSD a depus, miercurea trecuta, motiunea simpla intitulata "Incompetenta si lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea si viata romanilor". Deputatii PSD cer demisia ministrului Voiculescu, sustinand ca, in timpul care s-a scurs de la investirea acestuia, au sesizat "atat de multa incoerenta, lipsa de profesionalism si de asumare cat nu s-a vazut in ultimii 30 de ani". Textul motiunii incepe cu o declaratie a lui Vlad Voiculescu dupa incendiul din noiembrie, de la Spitalul Piatra Neamt: "Mie mi se pare ca suntem in filmul Ziua Cartitei: periodic avem o nenorocire, de fiecare data se constata ca a lipsit un aviz, o hartie, de fiecare data se porneste o ancheta, de fiecare data apare o bula agitata pe Facebook care spune ca trebuie sa invatam ceva din ceea ce s-a intamplat si ca nu trebuie sa lasam evenimentul sa treaca pe langa noi, iar politicienii trebuie sa devina mai responsabili, apar declaratiile politice si cateva zile mai tarziu parca nimic nu s-ar fi intamplat. Ce s-a intamplat acum la Piatra Neamt se poate intampla maine in aproape orice alt spital din tara. (...) Ministerul Sanatatii ar trebui sa se asigure ca instalatiile de oxigen din spitale sunt verificate iar procedurile sunt clare si complete. Asta ar trebui facut urgent.""Nu este suficient sa aratati permanent ce au gresit "ceilalti". Asta o faceati cand erati in Opozitie! Acum, cand sunteti ministru, cand detineti parghiile Puterii, trebuie sa aratati CUM si CE ati facut, CUM si CE ati corectat. Mai ales intr-o situatie de criza majora de sanatate publica!", afirma social-democratii.PSD explica faptul ca motiunea "critica lipsa evidenta de performanta a ministrului responsabil cu sanatatea, cu viata romanilor", "este depusa impotriva ministrului care NU a reusit sa ia deciziile necesare, NU a reusit sa coaguleze experienta profesionistilor - asa cum chiar el sustinea ca ar trebui facut - pentru a prelua controlul asupra pandemiei si pentru a garanta siguranta pacientilor"."Astfel, de o luna si jumatate, in loc de masuri rapide, viguroase, care sa vina si sa corecteze tot ce ati criticat atunci cand erati in Opozitie, romanii au primit un pachet cu acuze despre trecut si altul cu promisiuni despre viitor. Nimic despre prezent! Nimic despre cum rezolvam problemele acum", acuza PSD.Social - democratii considera ca toate declaratiile confuze ale actualului ministru, precum si lipsa totala de actiune, de raspuns, la problemele sistemului medical, ne arata clar ca ne indreptam rapid spre disolutia sistemului de asistenta medicala si de sanatate publica, prin inlocuirea structurilor administrative si a profesionistilor din ministerul Sanatatii si institutiile subordonate cu prietenii din ONG -uri, prin reluarea prigoanei impotriva medicilor, prin invinovatirea poporului roman pentru lipsa de asumare si incapacitatea ministrului de a controla situatia pandemiei in Romania."Daca in privinta vorbelor, a scuzelor si a acuzelor la adresa altora v-ati ocupat cu profesionalism si PR mediatic exemplar, in privinta faptelor... probabil nu ati mai avut nici timp, nici cunoastere, nici interes", i se reproseaza ministrului."Nu a dezvoltat centre de recoltare pentru accesul usor al cetatenilor la testare PCR sau cu teste rapide! Nu a inclus medicii de familie si alte structuri sanitare, cu exceptia UPU, pentru realizarea de teste rapide si raportarea cazurilor identificate in platforma unica! Nu a stabilit procedura de testare a elevilor si profesorilor! Paradoxal, pentru Vlad Voiculescu, care critica acerb anul trecut lipsa de actiune si coerenta a actualilor parteneri de guvernare, preluarea mandatului a insemnat o scadere a intentiei de testare a persoanelor care indeplinesc criteriile de suspiciune pentru COVID", afirma PSD despre Vlad Voiculescu, adaugand ca acesta "a preferat mai degraba sa faca turul televiziunilor si sa reclame "greaua mostenire", inclusiv cea a propriilor colegi din Coalitie".In opinia PSD, Ministrul Sanatatii este cel care ar fi trebuit sa ofere cifre si repere clare, dar "a oferit, in schimb, confuzie si deocamdata singura realizare cu care se lauda este schimbarea graficii si a interpretarii statistice a datelor zilnice privind evolutia pandemiei COVID19"."Acest ministru al Sanatatii traieste, deci, in propria realitate, rupta de cea stabilita de Grupul de Comunicare Strategica!", este concluzia PSD."In ultimul an - pierdut cu tot felul de achizitii dubioase, cercetate acum de DNA - liberalii au stiut sa cumpere masti neconforme si ventilatoare care nu au fost nici astazi livrate, dar nu s-au gandit sa schimbe prizele sau instalatiile electrice si sa verifice starea spitalelor dedicate COVID. Din pacate, a avut loc incendiul de la Piatra Neamt. La acel moment, domnul Voiculescu, actual ministru al Sanatatii, era propus ca vice-primar al Capitalei, unde spera sa preia controlul, prin ASSMB, asupra spitalelor din Bucuresti. Atunci, omul politic Voiculescu a stiut sa planga la capataiul victimelor si sa anunte un viitor sumbru in care situatii similare s-ar putea repeta, ...daca nu se iau masuri! In cele 50 de zile care au trecut de la preluarea mandatului, ministrul Voiculescu nu a luat nicio masura concreta care sa previna astfel de tragedii. A dat doar declaratii in care povestea despre cum va fi sistemul de sanatate in Romania peste 10 ani, condus de profesionisti de talia lui!", afirma, ironic, PSD.Social-democratii i se adreseaza lui Voiculescu:"Ati evaluat cladirile mari de spital din Romania? Ati venit sa ne spuneti adevarul bazat pe dovezi si apoi sa prezentati un plan pentru fiecare dintre ele? Sa vedeti daca se poate face ceva? NIMIC din ceea ce ii cereati fostului ministru Tataru sa faca - URGENT!, nu a fost facut de actualul ministru Vlad Voiculescu!".Ei considera ca "ministrul Voiculescu nu a urmat nici macar propriile sfaturi date predecesorului sau".PSD mai sustine ca Vlad Voiculescu a subminat in mod constant strategia nationala deja aprobata."Presiunile permanente asupra Institutului National de Sanatate Publica, pentru preluarea bazei de date a Registrului Electronic National de Vaccinare, incercarile de inlaturare a coordonatorului grupului medical al Comitetul National de Coordonare a Vaccinarii si de subminare a coordonatorului national, doctorul Valeriu Gheorghita , au creat confuzie si demobilizare in randul profesionistilor care lucreaza, de multe ori, voluntar, pentru vaccinarea rapida a populatiei", argumenteaza PSD.Ministrului i se mai reproseaza pozitiile contradictorii privitoare la deschiderea scolilor si a unor activitati economice."Promisiunile si propaganda mincinoasa nu protejeaza de coronavirus. In schimb, actele normative clare, emise la timp, astfel incat autoritatile sa le si poata implementa, pot proteja viata cetatenilor. Dar dumneavoastra nu ati inteles nici acum acest lucru, desi - cand erati in Opozitie - le solicitati imperativ predecesorilor coerenta si predictibilitate", noteaza PSD in motiune , adaugand: "Timpul irosit de Vlad Voiculescu era esential pentru pregatirea deschiderii unitatilor de invatamant, o actiune in care rolul ministrului Sanatatii este esential! La finalul anului trecut si mai ales in ianuarie 2021, in toata Europa ministrii Sanatatii au organizat testarea pe scara larga a profesorilor si elevilor pentru a putea redeschide scolile in siguranta!"."Este adevarat! Timpul scurs de la investirea ministrului Vlad Voiculescu este scurt. Dar, in aceasta luna si jumatate am vazut atat de multa incoerenta, lipsa de profesionalism si de asumare cat nu s-a vazut in ultimii 30 de ani! Victime omenesti, spitale in flacari, haos in vaccinare, degringolada in sistemul de sanatate publica si minciuni la testare si raportare! Si multa indiferenta, indolenta, aroganta si sfidare din partea celui care ar trebui sa aiba drept principala grija sanatatea si siguranta cetatenilor sai! Stimati colegi, Este deja mult prea mult! Acest ministru a devenit un adevarat pericol pentru sanatatea romanilor! Si, de aceea, pentru toate motivele expuse astazi, trebuie sa votam ca acest ministru sa plece!", conchide PSD.