Cum i-a batut Vlad Voiculescu pe cei de la Antena 3 in propriul sondaj de pe Facebook

Procentele finale dupa contabilizarea celor aproape 121.000 de voturi sunt urmatoarele: DA - 58%, NU - 42%.In cursul diminetii de vineri, Vlad Voiculescu avea un scor de apreciere de peste 70%. Pe parcursul zilei, gradul de incredere in ministru a mai scazut, dar a ramas tot la un nivel ridicat avand in vedere linsajul mediatic la care este supus de mai multe zile, de postul Antena 3. De altfel, in cursul diminetii Vlad Voiculescu a scris intr-o postare pe Facebook ca multumeste postului de televiziune Antena 3 in legatura cu sondajul referitor la nivelul de incredere al internautilor in deciziile sale.Postul TV a postat un sondaj similar si pe site-ul propriu de internet, dar a fost eliminat dupa ce nivelul de incredere in ministrul Sanatatii a trecut de 60%.