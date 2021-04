Asistenta religioasa si vizita familiei, permise pentru pacientii COVID-19 in stare grava. Vlad Voiculescu a semnat ordinul de ministru

Conform noilor reglementari, familia/reprezentantul legal va pune la dispozitie imbracamintea decedatului si sicriul in care se asaza decedatul, iar inhumarea/incinerarea se va efectua cu sicriul sigilat, in aceleasi conditii de inhumare impuse persoanelor decedate din alte cauze, cu respectarea vointei familiei decedatului si a ritualurilor cultului de care apartine, respectand normele prevazute de lege.In privinta pacientilor infectati cu SARS-CoV-2 care prezinta simptome severe de boala, pe perioada internarii in unitatea sanitara, bolnavii pot beneficia, la cerere, de asistenta religioasa, potrivit specificului cultului din care face parte, si cu acordul medicului curant.In vederea asigurarii protectiei clericului si a pacientului, vizita poate avea loc in urmatoarele conditii:- un singur cleric oficiant poate intra la pacient, o singura data;- timpul alocat serviciului religios este de maximum 15 minute;- clericul poarta echipament complet individual de protectie asigurat cu titlu gratuit de catre unitatea sanitara in care este internat pacientul, conform metodologiei in vigoare;- clericul respecta toate masurile sanitare care se impun;- se vor folosi doar obiecte de cult care pot fi dezinfectate inainte si dupa utilizare, cu acordul medicului curant;- nu sunt permise obiecte care genereaza flacara deschisa/inchisa sau scanteie.Totodata, protocolul prevede ca pacientii infectati cu SARS-CoV-2 care prezinta simptome severe de boala pot beneficia pe perioada internarii in unitatea sanitara, la cerere, de vizita unui membru al familiei/reprezentantului legal, cu acordul medicului curant in aceleasi conditii privind asigurarea protectiei ca in cazul clericilor, cu mentiunea ca in cazul acetuia nu este permisa introducerea niciunui obiect in zona in care sunt ingrijiti pacientii cu COVID-19.