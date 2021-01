Vlad Voiculescu: "Am cumparat vaccinul anti-gripal pe pile. L-am si platit"

Voiculescu a mai declarat ca oricine doreste sa se vaccineze anti-gripal se poate adresa medicului de familie pentru a se programa si ca imunizarea este gratuita. Ministrul Sanatatii a precizat ca sunt disponibile momentan 1 milion de doze la nivel national, din cele 3 milioane achizitionate recent de Romania.In acest context, Voiculescu a mai spus ca a fost nevoit sa cumpere vaccinul anti-gripal "pe pile" in aceasta toamna, inainte de a ajunge ministru al Sanatatii: "Mi-am cumparat vaccinul anti-gripal pe pile, am intrebat in stanga si in dreapta. Am obtinut 10 doze, le-am si platit. Le-am dat rudelor si prietenilor, eu am ramas nevaccinat", a spus ministrul in cadrul emisiunii.