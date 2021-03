Vlad Voiculescu anunta ca centrele de vaccinare cu circuit inchis ale Ministerului Apararii vor fi deschise publicului

Peste 7.000 de persoane s-au vaccinat mai repede decat aveau dreptul

"Toate centrele de vaccinare ale MAPN vor fi deschise publicului. Felicitari domnului ministru Ciuca pentru o decizie inteleapta!", a scris Vlad Voiculescu joi seara pe Facebook Decizia ministrului Apararii a venit dupa ce au aparut suspiciuni cu privire la vaccinarea in aceste centre si a unor persoane care nu au fost eligibile. De altfel, joi, Ministerul Apararii a dispus un control la Centrul Militar Casa Armatei din Focsani unde, potrivit unei investigatii Recorder, s-au vaccinat peste 70 de persoane care erau incadrate in categoria a III-a.Ministrul Nicolae Ciuca a spus joi ca militarii se vor implica si in campania mobila de vaccinare. In a treia etapa, militarii vor forma echipe mobile de vaccinare pentru persoanele din zonele greu accesibile, care nu au medic de familie si nici centru de vaccinare in apropiere. Pana in prezent, au fost vaccinate aproximativ 19.000 cadre militare si personal civil in activitate in cadrul ministerului. Diferenta pana la 33.000 de persoane, cate au fost imunizate in total, pana in prezent, in centrele MApN este reprezentata de veterani de razboi, pensionari militari si membri de familie eligibili (peste 65 de ani sau cu comorbiditati).Din categoria personalului in activitate, au fost vaccinate 5.315 cadre medicale si personal auxiliar. Facem precizarea ca in centrele militare de vaccinare deschise pentru prima etapa s-a vaccinat si personal medical din afara ministerului. De asemenea, au fost vaccinati 1.557 elevi si studenti si 1.835 profesori si personal angajat in institutiile de invatamant.Pana la acest moment, au fost imunizati aproximativ 5.000 de veterani de razboi si pensionari militari eligibili (peste 65 de ani sau cu comorbiditati), aproximativ 4.500 membri de familie eligibili pentru etapa a II-a (in principal membri de familie ai pensionarilor militari).De asemenea, pana la aceasta data a fost vaccinat tot personalul militar participant la misiuni externe si militari aflati in pregatire pentru misiuni in afara teritoriului national, precum si toti militarii care participa la misiuni specifice pe teritoriul national, poligoane, paza si protectie obiective militare, misiuni de transport al personalului unitatilor sanitare militare, militari din serviciul de lupta permanent, etc", a transmis Ministerul Apararii, miercuri, intr-un comunicat de presa.Recorder a anuntat miercuri ca a obtinut, din surse oficiale, statisticile complete despre dozele de vaccin administrate in Romania pana pe data de 5 martie. Datele arata ca peste 7.000 de persoane s-au vaccinat mai devreme decat ar fi avut dreptul conform regulilor din strategia nationala de vaccinare. iar peste 4.000 dintre acestea sunt persoane din etapa a III-a (populatia generala), care au fost imunizate in locul bolnavilor cronici, al batranilor de peste 65 de ani si chiar inaintea unor cadre medicale."Cele mai flagrante situatii sunt la centrele de vaccinare de la Institutul "Matei Bals" si la Centrul Militar Casa Armatei din Focsani. La "Bals" s-au vaccinat 131 de persoane din etapa a III-a inca din data de 4 ianuarie, cand campania de vaccinare incepuse abia de cateva zile si in Romania mai erau zeci de mii de cadre medicale care asteptau vaccinul. La Casa Armatei din Focsani, s-au vaccinat peste 100 de persoane din etapa a III-a, iar directorul Spitalului Militar de care apartine centrul de vaccinare admite ca e vorba de rude ale cadrelor militare", relateaza Recorder.Alta situatie care ridica semne de intrebare s-a petrecut la Spitalul "Agrippa Ionescu" din Bucuresti . Pe 31 decembrie 2020, aici s-au vaccinat 13 persoane incadrate in categoria II B (lucratori esentiali), desi la acea data vaccinarea era deschisa doar cadrelor medicale. Cei 13 vaccinati au fost inregistrati in sistem ca "personal in activitate din cadrul institutiilor din sistemul national de aparare nationala, ordine publica, securitate nationala". Spitalul "Agrippa Ionescu" apartine Serviciului Roman de Informatii.