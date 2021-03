Vlad Voiculescu, in scandalul "coafarii" cifrelor COVID: "Nu exista doua guverne in lume care sa fi gestionat pandemia la fel"

"Masluirea cu premeditare a datelor pandemiei de catre Guvernul Orban este un atentat la sanatatea romanilor"

"O discutie civilizata e o discutie civilizata si atat, fie ca e in persoana, pe Facebook sau in orice alta forma de comunicare. Nu este, deci, nici un "scandal" intre doamna Violeta Alexandru si mine pe tema calcularii unui indicator.Este vorba despre o postare si un comentariu despre doua moduri diferite de calcul. Ce va pot asigura este ca modul actual de calcul este adevcat momentului in care ne aflam si ca nu e nimic dramatic in neregula cu felul in care fusese calculat inainte. Un indicator este un indicator, e bine in general sa judecam actiunile.Ca sa punem lucrurile in context: nu exista doua guverne in lumea asta care sa fi gestionat pandemia la fel. Mai mult, nu exista un singur guvern care sa fi gestionat pandemia cu aceleasi instrumente si cu acelasi succes de cand a inceput si pana astazi. Unele lucruri se imbunatatesc pe parcurs. Asta facem si noi, in mod transparent: discutam, aducem argumente, analizam si imbunatatim ce e de imbunatatit.Aveti grija de voi in perioada asta dificila!", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.Intr-un comentariu la o postare a fostului ministru liberal, Violeta Alexandru, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, acuza, miercuri 24 martie, o falsificare a realitatii dinainte de alegeri prin modalitati de calcule "inovative"."Draga Violeta, avem nevoie sa construim incredere si vom reusi doar daca spunem mereu adevarul. Felul "inovativ" in care a fost calculata incidenta inainte de alegeri mi-a ridicat cateva semne de intrebare:1) din calcul au fost eliminate cifrele din focare - nicaieri in Europa nu s-a mai procedat asa;2) din calculul incidentei la 14 zile au fost "pierdute" vreo doua zile.Astea sunt "artificiile" de anul trecut pe care le-am descoperit cu surprindere si mai mult decat atat", scrisese ministrul Sanatatii Liderul PSD Marcel Ciolacu , afirma, miercuri, ca "masluirea cu premeditare a datelor pandemiei de catre Guvernul Orban este un atentat la sanatatea romanilor si la siguranta statului"."Masluirea cu premeditare a datelor pandemiei de catre Guvernul Orban este un atentat la sanatatea romanilor si la siguranta statului! Rafuiala din Guvern dintre USR si PNL scoate la lumina ceea ce PSD spunea de multa vreme: ca datele pandemiei sunt falsificate in functiile de interesele lor electorale, de cat de abrupt scadeau in sondaje! Cu premeditare, in deplina cunostinta de cauza", a scris, miercuri, pe Facebook, Marcel Ciolacu.Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a anuntat ca a solicitat Comisiei Europene sa demareze o ancheta cu privire la posibila falsificare de catre fostul Guvern PNL a datelor medicale referitoare la COVID-19. "Am informat Executivul european despre postarea Ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, si elementele afirmate de acesta pe retelele sociale. Avem nevoie de transparenta, de claritate si de adevar pentru ca increderea populatiei sa creasca, iar masurile de preventie sa functioneze", a adaugat social-democratul."Am solicitat Comisiei Europene inceperea unei anchete privind posibila falsificare, de catre fostul Guvern PNL, a datelor medicale privind COVID-19, inainte de alegerile de anul trecut. Am informat Executivul european despre postarea Ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, si elementele afirmate de acesta pe retelele sociale. Avem nevoie de transparenta, de claritate si de adevar pentru ca increderea populatiei sa creasca, iar masurile de preventie sa functioneze.Daca se va demonstra ca datele au fost falsificate, PNL si USR au pus in pericol sanatatea romanilor, dar si credibilitatea noastra la nivel european. Orice falsificare a datelor reprezinta o incalcare a acordurilor semnate de Guvernul Romaniei la nivel european si contravine drepturilor fundamentale la nivelul Uniunii Europene. Interesant de stiut este ca prin comunicarea unor date mai mici decat cele reale, Romania a pierdut aproximativ 1 miliard de euro din suma alocata initial prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta si celelalte resurse europene puse la dispozitie pentru gestionarea pandemiei.Un haos total. Adevarul trebuie sa se afle!", a scris Victor Negrescu miercuri pe Facebook.