Vlad Voiculescu: Daca platforma nu o sa poata sa permita o programare, luam in considerare o lista de asteptare

"Daca ne uitam la cifre (...), lucrurile nu arata rau, in sensul ca peste 75%, adica trei sferturi dintre cei inscrisi, fac parte din aceste doua categorii cele mai vulnerabile si anume varstnici si persoane cu boli cronice. Insa la nivel individual evident ca intelegem frustrarea si incercam sa ii ajutam pe colegii specialisti de la STS si cei de la Comitetul de Vaccinare sa remedieze lucrurile cat de repede se poate.(...) Vor exista cateva variante pe care le vom lansa maine sau poimaine pentru ca toata lumea care vrea sa se inscrie sa poata sa faca acest lucru. Exista cateva alternative pe care le pregatim. Este simplu. Daca platforma nu o sa poata sa permita o programare pentru anumita data, atunci luam in considerare o anumita lista de asteptare pe care oamenii sa se inscrie, urmand ca ei sa poata sa fie contactati ceva mai tarziu prin call center", a explicat ministrul, la o dezbatere organizata de Colegiul Medicilor Romania, in parteneriat cu TVR.Potrivit ministrului, problema actuala este cea a insuficientei cantitatii de vaccin care este disponibila."Problema in acest moment nu sunt cei care nu vor sa se vaccineze sau diferitele teorii ale conspiratiei, ci problema cu care ne confruntam si noi si se confrunta o lume intreaga este insuficienta cantitatii de vaccin pe care o avem disponibila", a mai spus Voiculescu.