Vlad Voiculescu, despre barbatul cu arsuri care murit in Belgia: Pacientul a fost transferat de indata ce s-a gasit un loc si s-a putut tehnic sa fie transferat. Nu putem sa vorbim despre un autor moral

Voiculescu a spus ca nu poate fi vorba despre un autor moral pentru ceea ce s-a intamplat, insa pot exista indoieli legate de modul in care a fost tratat pacientul."Haideti sa definim lucrurile - daca ar fi fost o singura persoana care sa se fi opus acestui transfer al tanarului asi fi inteles sa vorbim despre un autor moral. Exista un ordin de ministru al Sanatatii comun cu ministrul de Interne, respectiv un acord care spune ca DSU este responsabil atat pentru gasirea centrului in strainatate in care pot fi tratati arsii, cat si pentru efectuarea transferului.Astea sunt doua atributii la DSU, dar nu putem sa vorbim despre autor moral, atatat timp cat colegii de la DSU au facut tot ce a depins de dansii si anume pe 21 seara, pe 20 a fost accidentul, deja au primit instiintarea de la DSU. Tot atunci au inceput sa caute centre in Europa unde sa poata fi transferat pacientul. De indata ce a fost gasit un centru, pacientul a fost transferat de indata ce acest lucru a fost posibil tehnic.Da, a existat o defectiune a avionului. Acesta este un lucru pe care l-am aflat de la Arafat. De indata ce a gasit o solutie alternativa, prin Ministerul Apararii, pacientul a fost transferat. Repet, pacientul a fost transferat de indata ce s-a gasit un loc si s-a putut tehnic sa fie transferat. Nu cred sa vorbim despre un autor moral", a declarat Vlad Voiculescu, luni la Parlament, dupa dezbaterea motiunii simple la adresa sa.El a adaugat ca "indoiala pe care o avem si asta vine discutiile pe care le-am avut si eu si colegii mei cu medicul Isacu, un medic de origine romana care lucreaza la spitalul din Bruxelles, indoielile pe care am putea sa le avem sunt mai ales legate de modul in care a fost tratat pacientul"."Dar nu putem sa vorbim despre un autor moral, si sa comparam asta cu lucruri din trecut, atata timp cat nu existat nici macar o singura secunda in care sa fi existat un loc in strainatate si sa fi refuzat transferul. M-am ocupat personal de asta, am sunat la DSU si de indata ce transferul a fost posibil s-a si efectuat", a completat Voiculescu.Barbatul care a suferit arsuri in urma electrocutarii, intr-un accident de munca, si care a fost transferat la un spital din Belgia a murit, au anuntat, luni, reprezentantii Ministerului Sanatatii.Barbatul a fost victima unui accident de munca. Pacientul a fost transportat initial la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, iar, apoi, in 21 ianuarie, a fost transferat la Spitalul Clinic Judetean de Urgente "Sfantul Spiridon" din Iasi.In 28 ianuarie, misiunea de zbor pentru transferul in Belgia a fost anulata din motive tehnice, conform Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar pacientul a fost internat la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca din Bucuresti . A doua zi a fost transferat, cu un zbor umanitar operat de Ministerul Apararii Nationale, la Centre des Grands Brules - IMTR din cadrul Grand Hopital de Charleroi din Loverval, Belgia.