Vlad Voiculescu, la debutul campaniei de vaccinare anti-Covid: Pentru urmatoarele sase luni va trebui sa fim precauti

"Momentul este unul important, este unul de speranta si este unul care ar trebui sa ne arate ca putem invinge acest virus, dar ca trebuie sa fim in continuare precauti, in continuare pentru urmatoarele sase luni cel putin va trebui sa fim precauti si personalul din spitale in continuare va fi in prima linie si va trebui sa lupte pentru pacienti. Este esential sa continuam sa fim precauti", a declarat duminica, Vlad Voiculescu.El a precizat ca in privinta vaccinarii lucrurile se desfasoara conform planului."E un succes ca intr-un termen atat de scurt Uniunea Europeana, Comisia Europeana a reusit sa incheie aceste contracte cu mai multi furnizori de vaccinuri. Este, de asemenea, un efort logistic semnificativ pentru autoritatile din Romania sa puna la punct toate cele necesare, in functie de sosirea vaccinurilor care se intampla concomitent cu ceea ce se intampla in toata Uniunea Europeana, lucrurile se desfasoara conform unul plan. Suntem in plan, nu exista niciun fel de intarziere la acest moment si de altfel daca ne intrebati acum o luna informatiile ar fi fost semnificativ mai pesimiste decat astazi. Vaccinurile au sosit mai repede decat ne asteptam", a transmis ministrul Sanatatii.El a fost intrebat in cat timp estimeaza imunizarea a 60-70% din populatie."Lucrul acesta va depinde de mai multi factori, dar in momentul acesta suntem in plan, avem toate centrele pregatite, avem toata logistica pregatita si odata cu sosirea transelor de vaccinuri acestea sunt distribuite si vor fi puse la dispozitia medicilor care vor invita mai intai personalul medical, apoi zonele vulnerabile si personalul esential dupa care intreaga populatie sa se vaccineze. Totul este conform planului", a afirmat Vlad Voiculescu.