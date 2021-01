Vlad Voiculescu spune ca nu este multumit de directiile de sanatate publica

"Nu sunt multumit nici de DSP-uri, nici de felul in care arata Ministerul Sanatati in momentul acesta. Sunt foarte multe de facut. Inainte sa imi dau cu parerea despre ce se intampla la Giurgiu sau la Bihor sau in alta parte si am numit absolut aleatoriu aceste doua judete... (...) La Bihor stiu ca lucrurile se intampla mai degraba bine. La Giurgiu avem cateva lucruri de recuperat. Dar dincolo de aceste doua exemple, cred ca mai intai trebuie construita o echipa puternica la Ministerul Sanatatii, care sa dea exemplu in materie de transparenta, sa dea exemplu in materie de automatizare, de transparentizare, de digitalizare si cred ca lucrurile trebuie aratate prin fapte", a spus ministrul la Digi 24.Intrebat daca este multumit de felul in care sunt numiti managerii de spitale , Vlad Voiculescu a raspuns: "Nu este in regula, daca ma intrebati. Am cerut o situatie".