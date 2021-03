Vlad Voiculescu: Suntem intr-o situatie destul de critica. Avem nevoie sa ne adaptam rapid la ceea ce este deja buna practica si bun tratament

Ministerul Sanatatii organizeaza o videoconferinta despre implicarea altor specialitati medicale in tratarea pacientilor COVID-19, la care mai participa secretarul de stat Andreea Moldovan si medici specialisti din tara si strainatate Potrivit lui Voiculescu, este necesara o adaptare rapida la bunele practici in domeniu."Suntem intr-o situatie destul de critica in acest moment si nu avem motive sa credem ca lucrurile vor deveni mult mai usoare pentru spitale, pentru medici si, de fapt, pentru toata lumea in perioada imediat urmatoare , asa incat avem nevoie sa invatam si avem nevoie sa ne adaptam rapid la ceea ce este deja buna practica si bun tratament al pacientilor si protocoale si respectarea unor reguli si a unor lectii invatate", a afirmat ministrul.