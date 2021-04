Vlad Voiculescu, primele declaratii dupa tragedia de la Victor Babes: "Un grup de lucru nu putea face in cursul zilei de ieri nimic suplimentar" VIDEO

Principalele declaratii ale ministrului Sanatatii:

- Vorbim despre o instalatie facut pentru unitatea mobila. Pentru a fi pusa in functiune a fost nevoie de doua randuri de lucrari- Lucrarea a trebuit refacuta in urma cu cateva zile de firma care punea la dispozitie oxigenul.- Ne-am interesat daca putem ajuta. Am cerut ca politia si familiile sa fie anuntate. De ce nu a aflat presa? In astfel de situatii prioritatea este sa anunti familiile, politia.- Cand eram in drum spre Victor Babes l-am sunat, nu e ceva ce primarul putea sa faca in momentul acela.- Avem indicatii ca o defectiune e dinauntrul TIR-ului. Toate ventilatoarele s-au oprit dintr-o data. Din expplicatiile pe care le-am primit de la Arafat stim ca a fost o problema ce tine de presiunea oxigenului si asta ar fi putut duce la oprirea tuturor ventilatoarelorAm avut discutia asta cu dr. Arafat, m-a asigurat ca aceste unitati sunt verificate la fiecare doua luni, ca toate conditiile tehnice sunt indeplinite, ca sunt verificari de la DSPCred ca premierul l-a invitat pe dr. Arafat la conferinta d epresa pentru a comunica pentru ca cel care este direct implicat sa poate sa ofere toate detaliile tehnice pe care le-a oferit. Daca m-ar fi invitat, as fi venit.- Ministerul Sanatatii colaboreaza cu DSU. Am aflat despre problema de acolo, am vorbit cu Arafat, am luat legatura cu premieruol, am incercat sa contactez primarul.Pacientii au fost transferati imediat catre alte spitale, restul a fost mai degraba o chestiune de comunicare- ora a fost precizata de mine deja, dupa ora 18 am aflat, a fost confirmata problema de la Victor Babes- intre 18:30 si 19 am ajuns la spital, prioritatea a fost sa gasim locuri pentru pacienti. Cand am ajuns, m-am interesat de situatia celorlalti pacienti, am intrebat daca politia a fost anuntata si m-am anuntat ca este anuntata- cu dl. dr. Arafat am vorbit dupa ora 18. La spital, se incearca salvarea pacientilor, transferul, daca nu exista conditii, asta s-a intamplat. Fiind vorba de deces, trebuie anuntata politia- odata ce am ajuns, am intrebat daca politia a fost anuntata, nu mi s-a confirmat si am rugat ca politia sa fie anuntata.- presupun ca undeva inainte de ora 18 s-a intamplat, eu am aflat in jurul ore 18;- stim deja ca sistemul sanitar este suprasolicitat, oamenii sunt obositi, dar niciuna dintre acestea nu justifica o targedie- am solicitat avizul de functionare a unitatii- in urma evaluarii, unitatea de terapie mobila respecta normele de sanatate publica si de igiena- o echipa a ANMDR va face parte din copisia de ancheta, coordonata de Parchet- astazi avem 1787 de paturi de ATI avizate de DSP- 50 dintr acestea sunt destinate copiilorVoiculescu a sosit la minister insotit de viceremierul Dan Barna Alaturi de ministrul Vlad Voiculescu a mai facut declaratii si Monica Althamer, secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii."La 17:47 am vorbit cu managerul spitalului, asa mi s-a confirmat incidentul. A confirmat ca exista un incident acolo", a spus secretarl de stat.Trei femei, cu varstele de 84, 74 si 63 de ani, si-au pierdut viata luni, pe 12 aprilie, in urma unei defectiuni grave inregistrate la sistemul de furnizare a oxigenului din TIR-ul ATI instalat in curtea Spitalului "Victor Babes" din Bucuresti.Primele concluzii ale politistilor arata ca ca alimentarea cu oxigen a ventilatoarelor aferente unitatii de terapie intensiva mobila ar fi inregistrat disfunctionalitati.Cadavrele au fost ridicate si transportate la INML in vederea efectuarii necropsiei. Cercetarile sunt continuate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei.