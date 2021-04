Europarlamentarul USR PLUS Dragos Tudorache ii ia apararea lui Voiculescu: Are cel mai dificil mandat

Tudorache a declarat ca si la USR PLUS sunt nemultumiri in privinta unor ministri PNL, insa nu le exprima nici pe Facebook , nici in studiourile de televiziune.Eurodeputatul a afirmat ca si USR PLUS are nemultumiri fata de unii ministri ai PNL "Nemultumiri avem si noi, la USR PLUS, pentru performanta unor ministri PNL. Nu le exprimam nici pe Facebook, nici in studiourile de televiziune, discutam matur in alianta, in coalitie, pentru ca mie asa mi se pare firesc sa facem (...). Avem si noi nemultumirile noastre, de incetineala cu care facem depolitizarea institutiilor publice in deconcentrate, am spus asta de la inceputul mandatului, e un lucru important, ne-am asumat politic. Suntem trei luni si jumatate mai tarziu, nici macar nu am inceput si nu am inceput pentru ca se taraganeaza deciziile in coalitie. Deci sunt lucruri care ne nemultumesc si pe noi, dar noi alegem sa le discutam matur, responsabil, in coalitie si ma astept ca si partenerii nostri sa faca acelasi lucru", a declarat Tudorache la RFI, potrivit news.ro.Reactia lui Dragos Tudorache a venit dupa sedinta de luni a coalitiei si dupa ce presedintele PNL, Ludovic Orban , a afirmat ca liberalii privesc "extrem de ingrijorati la modul in care este gestionat Ministerul Sanatatii. Vlad Voiculescu trebuie sa comunice mai mult, mai bine, trebuie sa-si gaseasca oameni care sa-l sprijine in acest demers, pentru ca nu poate fi in acelasi timp la carma ministerului, in mijlocul unei asemenea crize, si sa faca si comunicare", a adaugat eurodeputatul."Afirmatia domnului Orban a fost facuta dupa o sedinta nu simpla, nu usoara, a coalitiei ieri si dupa acele nemultumiri exprimate de unii membri liberali in spatiul public, fie pe Facebook, fie pe la studiourile de televiziune, in ultimele zile, un comportament pe care eu il gasesc dezamagitor, pentru ca suntem intr-o coalitie, in care am decis ca investim cu totii cu buna credinta. Vlad Voiculescu are de departe cel mai dificil mandat in acest Guvern", a mai spus Tudorache la RFI.