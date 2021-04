Vlad Voiculescu, vizat de o noua motiune. Ce nemultumiri au social-democratii

Ciolacu spune ca va cere Biroului Permanent al Camerei Deputatilor sa puna pe ordinea de zi saptamana aceasta motiunea. Liderul PSD este nemultumit de gestionarea pandemiei de catre Voiculescu si de scandalul de la spitalul "Foisor" din Bucuresti."Am discutat astazi in Biroul Politic National despre situatia absolut revoltatoare de la Spitalul Foisor. Am decis ca astazi sa depunem o noua motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii. Tinand cont de gravitatea situatiei, cerem Biroului Permanent al Camerei Deputatilor ca in aceasta saptamana sa fie dat votul pe aceasta motiune simpla. Ministrul Vlad Voiculescu este responsabil de tot ceea ce s-a intamplat si se intampla acum cu gestionarea pandemiei. Nu se fac teste, a intrerupt testarea si in scoli, mortalitatea a ajuns pe locul 10 mondial (...) poate domnul Citu, prim-ministrul Romaniei, isi doreste sa ajungem pe primul loc, doar asta ar justifica mentinerea in continuare a domnului ministru Vlad Voiculescu. Scuzele sale, pur si simplu, sunt penibile", a declarat Marcel Ciolacu.Presedintele PSD a cerut UDMR , cel de-al treilea partid al coalitiei de guvernare, sa reactioneze pe acest subiect.Si unii dintre liberali s-au aratat nemultumiti de ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu.PSD a mai depus la finalul lunii februarie in Parlament o motiune simpla impotriva lui Voiculescu, dar a fost respinsa.