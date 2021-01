Zeci de romani se plang lui Vlad Voiculescu ca site-ul pentru programarea la vaccin nu functioneaza: "Merge execrabil, cand merge"

"Tocmai mi-am programat parintii pentru vaccinare. Platforma a functionat bine. E intuitiva. Vor mai fi disfunctionalitati? Probabil ca da. Nu voi veni niciodata in fata voastra sa va spun ca totul este perfect atunci cand nu este. STS lucreaza incontinuu pentru a rezolva probleme si pentru a imbunatati platforma", scrie Vlad Voiculescu despre site-ul de programare Mesajul ministrului a primit sute de replici in doar cateva minute, multi dintre comentatori semnaland ca site-ul functioneaza cu sincope:"Asta seara s-au epuizat centrele pentru Bucuresti si nu am putut sa ma programez online. Miine se vor deschide noi centre?", este unul dintre mesaje."Nu functioneaza, bag seama ca merge doar in orasele mari. Dai sa intri la Bistrita, pe Chrome nu sunt centre disponibile, oe Mozilla si Safari Da, toate cu acelasi numar de locuri de acum 3 ore, pentru ca in calendar nimic nu e disponibil. Iar de la 3 incoace aplicatia face numai redirecturi in pagina principala si merge execrabil, cand merge. Nu, nu e un succes", scrie un alt internaut."Tocmai incerc sa o programez pe mama si nu merge platforma. Incerc sa ma autentific cu CNP-ul si cu codul primit pe SMS si nu se incarca. Nu stiu cum ati reusit dumneavoastra sa va programati parintii ... Sper doar sa fie functionala platforma si sa avem si doze suficiente. Pentru ca in acest ritm, nu terminam de vaccinat nici pana la vara pe cei din etapa a doua. Era normal sa se creeze isterie in prima zi si era normal sa pice platforma si sa se creeze blocaje, dar mesajul dvs din pacate suna foarte frumos si este in contradictoriu cu realitatea", a replicat un alt comentator. Oficialii STS au trimis un jurul orei 18.00, in data de 15 ianuarie, un mesaj prin care au anuntat ca site-ul este functional : "In acest moment platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ este disponibila si poate fi accesata la nivel national, in vederea programarii pentru vaccinare. Procedura de transferare si sincronizare a datelor si serviciilor din aplicatia utilizata pentru etapa 1 in aplicatia dezvoltata pentru etapa 2 s-a incheiat".Oficialii responsabili cu campania de vaccinare au transmis ca, spre orele serii, s-au inscris pentru imunizare 18.000 de persoane pe minut , in medie, si ca locurile disponibile in Bucuresti s-au epuizat pentru urmatoarele 20 de zile.