Vlad Voiculescu, despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China. „Prima iubire nu se uită niciodată” VIDEO

Președintele USR București și fost ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, reacționează dur după apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China.

Voiculescu spune că niciun român care își iubește țara nu ar sta vreodată la coadă pentru o poză cu principalul agresor istoric al românilor.

„Prima iubire nu se uită niciodată: foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost prezenți în China, la Beijing, la „summitul dictatorilor”, și s-au afișat jenant în poza oficială, alături de Kim Jong Un și Vladimir Putin, „probabil cel mai mare criminal de război al timpurilor noastre”, așa cum l-a catalogat cancelarul german Friedrich Merz.

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă se dau, mai nou, suveraniști și iubitori de România. Dar ce poate fi mai rușinos și mai lipsit de patriotism decât să te afișezi în poză alături de dictatorul care omoară zilnic bărbați, femei și copii prin atacuri mișelești asupra populației civile din Ucraina, lovind și în frații noștri români, aflați sub asediul dronelor criminale ale lui Putin?”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

„O poză cu principalul agresor istoric al românilor”

„Cine se înghesuie să-și facă poze la tribuna dictatorilor reprezintă doar propriul trecut și propria rușine, nu România. Niciun român care își iubește țara nu ar sta vreodată la coadă pentru o poză cu principalul agresor istoric al românilor.

Sper că actuala conducere a PSD se disociază de fotografia pătată de sânge în care Adrian Năstase și Viorica Dăncilă ne arată care ar fi fost direcția țării dacă românii nu ar fi ales calea corectă: Europa Unită și euro-atlantismul. Și în direcția asta trebuie să mergem în continuare”, adaugă președintele USR București.

„O rușine istorică”

„O rușine istorică va rămâne fotografia cu foștii premieri ai României alături de cei mai mari criminali ai prezentului”, e de părere Vlad Voiculescu.

Xi Jinping poses for photo along with Vladimir Putin, Kim Jong Un as leaders attend China's military parade pic.twitter.com/MZBtSviSjB — The Associated Press (@AP) September 3, 2025

