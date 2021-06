Surse: PLUS tocmai a subordonat USR in Bucuresti. Nicusor Dan nu mai conteaza in partid

In weekendul 26-27 iunie vor avea loc si alegerile pentru filiala Bucuresti, unde se confrunta Vlad Voiculescu si Octavian Berceanu (seful Garzii de Mediu).Favorit la castigarea alegerilor pentru filiala Bucuresti este fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu , om de baza in PLUS.Surse politice sustin ca miza liderilor USR a fost sa scape de oamenii fideli lui Nicusor Dan , iar pretul a fost cedarea filialelor catre PLUS. Vlad Voiculescu ar urma sa castige in weekend sefia celei mai puternice filiale USR PLUS si ar putea candida la congresul din toamna pentru presedintia formatiunii, sustin sursele citate.Sectorul 1 - Clotilde Armand (USR)Sectorul 2 - Silviu Serban (PLUS)Sectorul 3 - Lucian Judele (PLUS)Sectorul 4 - Paul Ene (USR)Sectorul 5 - Iustin Rosca (PLUS)Sectorul 6 - Alin Stoica (PLUS).