Cum au reactionat internautii la conferinta de presa organizata de Vlad Voiculescu. Cum au reactionat sustinatorii fostului ministru

"O sa il rog pe domnul ministru interimar, care ocupa de asemenea functia de prim ministru, sa revada metodologia facuta sub conducerea partidului dumisale anul trecut cu privire la raportarea deceselor din spitalele COVID-19. N-as vrea sa arunc cu numere, pentru ca nu am reusit sa documentam acest lucru, dar investigatia noastra arata ca exista diferente fundamentale intre numerele raportate si cele reale", a declarat Vlad Voiculescu Conferinta de presa, postata si pe contul oficial de Facebook al fostului ministru al Sanatatii, a starnit rapid un val de reactii din partea internautilor, care au apreciat si felicitat iesirea transanta a acestuia. Astfel, in doar cateva ore, postarea lui Vlad Voiculescu a strans peste 6.000 de aprecieri, 4.000 de comentarii si peste 800 de distribuiri:Nu putini sunt cei care aplauda mandatul lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sanatatii si se declara nemultumiti de decizia premierului Florin Citu de a-l demite. "Ce oameni nebuni, dau vina pentru 30 de ani de hotie si nepasare in sanatate pe un ministru care a avut doar 3 luni la dispozitie sa schimbe ceva! Iar cand a vrut sa o faca, a deranjat masiv!", remarca unul dintre internauti. Comentariul acestuia a strans cele mai multe aprecieri, 300.Redam mai jos o parte din comentariile aparute in ultimele ore pe pagina lui Vlad Voiculescu: