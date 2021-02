Cimpeanu, despre controversa diplomelor lui Voiculescu: Sunt convins ca totul e in regula. O rog pe colega care conduce Centrul de echivalare a diplomelor sa dea explicatii

Cimpeanu: Totul e in regula

"Sunt ministrul Educatiei din Romania, nu sunt ministrul Educatiei din Austria. Eu stiu ca avem un Centru national de recunoastere si echivalare a diplomelor, care este foarte profesionist si care pana acum, cat am lucrat cu ei, nu a gresit. Au o experienta foarte bogata si sunt convins ca acea echivalare a fost facuta pe baza unor argumente foarte solide.Si pentru a nu face o afirmatie fara acoperire, o sa o rog pe colega mea care conduce acel Centru sa dea aceste explicatii lamuritoare publice", a raspuns ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, intrebat fiind, la Antena 3, duminica seara, daca exista vreo problema legata de diplomele ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu.Cimpeanu a precizat ca este convins ca este totul in regula si ca va solicita institutiei abilitate sa risipeasca semnele de intrebare legate de echivalarea diplomelor ministrului Sanatatii."Eu sunt convins ca absolut totul este in regula. O sa o rog sa dea detalii, sa risipeasca aceste semne de intrebare cu privire la demersul Centrului national de recunoastere si echivalare a diplomelor. Stiind-o foarte profesionista, sunt convins ca va lamuri toate aceste aspecte care sunt acum in discutia publica si care vor mai aparea. Sunt profesionisti si nu glumesc deloc", a declarat Sorin Cimpeanu.Recent, in urma controversei legate de studiile sale, Vlad Voiculescu a publicat, pe pagina sa de Facebook, diploma eliberata de Vienna University of Economics and Business din Austria.De asemenea, Voiculescu a postat si un atestat privind echivalarea diplomei din Viena cu o diploma de master in domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea afacerilor, echivalare datata 22 ianuarie 2016, cand sef al Executivului era Dacian Ciolos , iar Voiculescu era director de cabinet al ministrului Finantelor, din luna mai a aceluiasi an fiind numit ministru al Sanatatii.