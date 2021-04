Dosar penal pentru Codruta Cerva si Oana Lovin. Ce acuzatii le sunt aduse activistelor apropiate de PSD

Cele doua sunt cercetate pentru lovire si alte violente, dupa ce l-au lovit in numeroase randuri cu piciorul pe un tanar care incerca sa stranga obiectele aruncate pe scarile Ministerului Sanatatii. Codruta Cerva si Oana Lovin au fost si amendate cu cate 400 de lei de Jandarmeria Bucuresti . Intr-un raspuns pentru aktual24.ro , Politia Capitalei confirma intocmirea unui dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente.Cerva si Lovin au adus, in 14 aprilie, ciolane si saci cu gunoaie pe treptele Ministerului Sanatatii, solicitand astfel demisiliile lui Vlad Voiculesci si Andreea Moldovan Un tanar a aparut la un moment dat sa stranga aceste gunoaie, insa a fost atacat extrem de violent de cele doua. Codruta Cerva l-a lovit cu piciorul si a dorit sa-i infiga varful umbrelei in fata. Tanarul nu a ripostat deloc, insa a fost preluat apoi de o ambulanta.