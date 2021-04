Conditia USR PLUS pentru a ramane la guvernare, dupa demiterea lui Voiculescu. Cine ar trebui sa plece

Medicul deputat Adrian Wiener - principalul candidat la functia de ministru al Sanatatii

O conditie pentru a continua sa guverneze alaturi de partenerii din PNL si UDMR ar fi demisia lui Florin Citu . Mai multe voci din USR-PLUS au spus, in sedinta, ca daca Florin Citu ramane in fruntea Guvernului, atunci USR-PLUS ar urma sa iasa din acest parteneriat.Mai mult, deputatul Alin Apostol a apreciat ca premierul Florin Citu "a cedat presiunii Mafiei din sanatate", adaugand ca este timpul ca acesta sa isi inainteze demisia."Premierul Romaniei a cedat presiunii Mafiei din sanatate si l-a demis pe ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu . Daca domnul Citu nu poate sa faca fata presiunii venite din partea Mafiei si a portavocilor ei, cred ca este timpul ca domnul Citu sa-si inainteze demisia", a scris Apostol pe Facebook Copresedintele USR-PLUS, Dan Barna , ar fi trebuit sa preia conducerea interimara a Ministerului Sanatatii, insa a refuzat. In cazul in care USR-PLUS nu vine cu o propunere pana la sfarsitul zilei, atunci chiar Florin Citu ar putea sa preia conducerea ministerului Sanatatii pana cand se va lua o decizie.Surse din randul coalitiei de guvernare arata ca medicul Adrian Wiener (48 de ani), actual deputat USR-PLUS, ar putea fi nominalizat pentru portofoliul de ministru al Sanatatii.Numele lui Wiener a aparut dupa demiterea lui Vlad Voiculescu, in conditiile in care portofoliul de la Sanatate trebuie ocupat de USR-PLUS, conform algoritmului de guvernare.Alianta USR PLUS s-a reunit in sedinta miercuri, 14 aprilie, de la ora 12.00 pentru a decide ce se va intampla cu coalitia de guvernare, dupa ce Voiculescu a fost demis.Presedintele Iohannis a semnat ordinul de revocare din functie a ministrului Vlad Voiculescu si a secretarului de stat Andreea Moldovan.Premierul Florin Citu a transmis miercuri, 14 aprilie, ca i-a revocat din functie pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si pe secretarul de stat Andreea Moldovan. Acesta i-a trimis documentele de revocare presedintelui Klaus Iohannis , iar decizia va fi publicata in Monitorul Oficial."Astazi, 14 aprilie, i-am inaintat domnului Presedinte Klaus Iohannis documentele de revocare din functia de ministru al Sanatatii a domnului Vlad Voiculescu. Interimatul functiei va fi asigurat de catre domnul Dan Barna, pana la numirea unui nou ministru la conducerea ministerului Sanatatii. Totodata, am decis demiterea din functia de secretar de stat la ministerul Sanatatii a doamnei Andreea Moldovan, iar decizia va fi publicata in Monitorul Oficial in cursul zilei de astazi", a transmis premierul Florin Citu.Andreea Moldovan a anuntat marti, 13 martie, ca aceste criterii in functie de care localitatile sunt carantinate o sa fie modificate, astfel incat sa fie luati in calcul mai multi factori, inclusiv gradul de ocupare al paturilor din spitale.