Noi intepaturi intre Florin Citu si Vlad Voiculescu dupa ce acesta din urma a fost revocat din Ministerul Sanatatii

Reactia lui Florin Citu

Guvernul a lansat joi, 27 mai, o serie de spoturi pentru a promova campania de vaccinare impotriva COVID-19. Intr-unul dintre acestea apare premierul Florin Citu, care raspunde la intrebarea "ce contine vaccinul". "Nu este o intrebare directa despre ce elemente chimice contine, ci este mai mult despre ceea ce inseamna pentru noi vaccinul", a explicat prim-ministrul.La scurt timp dupa anuntarea campaniei, fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a reactionat pe Facebook , unde sustine ca ideea a fost promovata de minister inca din ianuare"Ma bucur ca ideea promovata de Ministerul Sanatatii in ianuarie a devenit acum campanie a guvernului. PS Recunosc ca nu ne-am gandit atunci sa facem un clip cu domnul Florin Citu", a relatat fostul ministru pe Facebook.Intrebat intr-o interventie la B1Tv despre afirmatiile lui Vlad Voiculescu si daca a folosit ideea lansata de fostul ministru al Sanatatii, premierul a raspuns negativ si a explicat ca poate ofer si dovezi in acest sens."Nu. Putem sa aratam, dar nu mai are sens. Mie imi pare bine ca toata lumea sustine aceasta campanie de vaccinare si ca unii oameni inteleg ca Ministerul Sanatatii face parte din Guvernul Romaniei", a relatat Florin Citu.In urma cu aproximativ o luna, pe 14 aprilie, premierul Florin Citu il revoca din functia de ministru al Sanatatii pe Vlad Voiculescu, dupa un lung sir de contradictii in declaratiile date in spatiul public de catre cei doi.Doua zile mai tarziu, in prima reactie de la demitere, Vlad Voiculescu i-a adus mai multe acuzatii lui Florin Citu, precum ca nu s-a consultat cu niciun specialist atunci cand a avansat data relaxarii pe 1 iunie. Totodata, fostul ministru a mai adaugat ca Citu "nu este premierul" de care Romania are nevoie."Din punctul meu de vedere, Florin Citu nu este premierul de care Romania are nevoie in acest moment", afirma Vlad Voiculescu.Tensiunile dintre cei doi au continuat si dupa demitere, dupa ce, intrebat daca Voiculescu poate reveni in minister in calitate de consilier , premierul a explicat "ca nu se pune problema", intrucat, "din ce am aflat este in vacanta in perioada urmatoare".Intrebat despre cum arata viitorul vietii politice a lui Vlad Voiculescu, analistul politic Alfred Bulai a precizat pentru ziare.com ca fostul ministru "a iesit pe usa din dos" si ca ar trebui sa mai astepte o perioada."Domnul Voiculescu a iesit pe usa din dos din politica. Sigur, are fanii lui probabil. Insa a iesit prost, nu asa se iese de pe scena politica, deci din punctul asta de vedere are mari probleme. Sigur, e tanar si memoria sociala e scurta deci sigur poate sa revina dupa o perioada de timp. Insa de principiu nu a iesit atat de elegant incat sa-i fie usor sa intre in sistem", a mai relatat analistul.