CTP, acuzatii dure la adresa Ralucai Turcan si Vlad Voiculescu: "Au facut mai mult rau decat protestele. Au decredibilizat guvernarea"

Raluca Turcan si alte cinci persoane, amendate de Politie

"Am vazut aceste miscari de strada care au incercat sa distruga, sa decredibilizeze actuala guvernare, pentru ca au fost indreptate impotriva actualei guvernari si chiar a unor persoane din aceasta guvernare.Intrebarea este: Cine a realizat aceasta decredibilizare mai eficient? Insii astia care au iesit in strada, sau chiar guvernantii, multi dintre ei, in ochii oamenilor? Deci cine a facut mai mult rau ideii de autoritate si de respectare a autoritatii? Insii din strada, sau domnul Vlad Voiculescu? Sau doamna Raluca Turcan aparand fara masca?Nu intereseaza justificarile cu care au venit! Nu exista justificari pentru asa ceva. Nu ma intereseaza.Cand esti ministru stai cu masca pe fata si cand dormi, noaptea in somn. Exagerez, ca sa intelegem ca mesajul pe care trebuie sa-l dea un om aflat intr-o functie de raspundere de felul acesta, trebuie sa fie intotdeauna mai puternic decat al simplului cetatean. Or, facand ce au facut, si ei si altii, de-a lungul timpului, din guvernare, au decredibilizat mult mai mult decat au reusit acesti bezmetici care au iesit in strada", a declarat jurnalistul la postul Digi24 Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a fost amendat vineri, 2 aprilie, cu suma de 1.500 lei pentru nepurtarea mastii de protectie intr-un spatiu inchis.Acesta a fost filmat in Parlament fara a avea masca de protectie pe fata. Ulterior el a afirmat ca s-a cerut amendat, si-a cerut scuze si a subliniat ca toti oamenii trebuie sa respecte regulile si indeamna pe toata lumea sa faca acest lucru.Politia Judeteana Sibiu a anuntat joi, 1 aprilie, ca au fost identificate si amendate sase femei care s-au aflat in bena autovehiculului in care Raluca Turcan, ministrul Muncii, si Daniela Cimpean, presedintele Consiliului Judetean Sibiu, au fost fotografiate fara masca de protectie.In remorca se aflau insa opt persoane, intre care si un copil. IPJ Sibiu nu a precizat daca printre persoanele amendate se afla si Raluca Turcan."In urma aparitiei in mediul on-line a unor imagini in care sunt infatisate mai multe persoane care nu poarta masca de protectie in timp ce se afla in bena unui autovehicul, politistii sibieni s-au sesizat din oficiu, iar in urma verificarilor efectuate au fost identificate 6 persoane de sex feminin, care au fost sanctionate contraventional in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020", a transmis joi, 1 aprilie, Politia Judeteana Sibiu.