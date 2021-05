Vlad Voiculescu, departe de o reintoarcere in Ministerul Sanatatii. "A iesit pe usa din dos din politica si nimeni nu-l regreta"

Intrebata duminica, 9 mai, in emisiunea "Insider Politic" daca il va numi pe Vlad Voiculescu consilierul sau, ministrul Sanatatii Ioana Mihaila nu a exclus aceasta varianta. "Am pornit in munca asta cu Vlad Voiculescu pentru ca am crezut in aceleasi obiective. Am avut aceleasi obiective legate de sistemul de sanatate, obiective care in continuare se suprapun. Daca Vlad va hotari sa vina sa ajute, nu am nimic impotriva. Dar sa vedem cum decide el. (...) Cred ca dupa ce toata lumea va respira si el se va linisti dupa aceasta perioada tumultoasa, va vedea si contributia lui, contributia lui Vlad Voiculescu cu alti ochi. Depinde mai ales de decizia lui", a explicat aceasta.Contactat de ziare.com, analistul Alfred Bulai a precizat ca este responsabilitatea ministrului pe cine alege drept consilier."Ministrul poate sa angajeze pe oricine. Teoretic, legea nu spune nici macar decat ca trebuie sa aiba studii superioare. Oricum, el nu ar avea niciun fel de atributii. Ca consilier nu are voie sa semneze, nu are voie sa faca nimic, decat sa-i dea sfaturi doamnei ministru. E ilegal sa pui pe consilier sa semneze acte, sa ia decizii", a relatat analistul.De mentionat, ca la momentul numirii lui Mihaila la ministarul Sanatatii, premierul Florin Citu a declarat, intrebat fiind daca ar fi de acord ca Vlad Voiculescu sa fie numit consilier onorific la minister, ca nu se pune problema."Din ce am aflat este in vacanta in perioada urmatoare. Deci nu cred ca se pune problema", a afirmat Florin Citu.Intrebat despre cum arata viitorul vietii politice a lui Vlad Voiculescu, Alfred Bulai a precizat ca fostul ministru "a iesit pe usa din dos" si ca ar trebui sa mai astepte o perioada."Domnul Voiculescu a iesit pe usa din dos din politica. Sigur, are fanii lui probabil. Insa a iesit prost, nu asa se iese de pe scena politica, deci din punctul asta de vedere are mari probleme. Sigur, e tanar si memoria sociala e scurta deci sigur poate sa revina dupa o perioada de timp. Insa de principiu nu a iesit atat de elegant incat sa-i fie usor sa intre in sistem", a mai relatat analistul.Totodata, Alfred Bulai remarca ca Vlad Voiculescu nu a fost vazut iesind din minister ca luptandu-se pentru ceva si ca datele actuale privind situatia pandemica din Romania nu demonstreaza ca Voiculescu ar putea revendica prea multe merite."Nu a iesit intr-un mod in care sa-l regreti. Cea mai mare pare a publicului, inafara de fanii lui personali, n-au avut drame ca a plecat Voiculescu . Mai ales, ca deocamdata, toate datele privind coronavirus merg spre bine in sensul ca nu mai sunt probleme. Deci cu atat mai putin poate el sa-si revendice ceva. (...) Trebuie sa stii sa pleci la un moment dat, ca sa poti sa revii", a conchis Bulai.