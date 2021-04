Cum poate PSD sa demita guvernul in urma scandalului generat de inlaturarea lui Vlad Voiculescu

Care este procedura

Motivul invocat de premier este ordinul semnat de secretarul de stat din ministerul Sanatatii - Andreea Moldovan , care prevede noile criterii pentru carantinarea unei localitati, a fost publicat in Monitorul Oficial, fara informarea premierului Florin Citu si a lui Raed Arafat , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Ulterior deciziei premierului, a avut loc o sedinta a Aliantei USRPLUS, care a decis, potrivit unui anunt facut de Dan Barna , retragerea sprijinului pentru premierul Florin Citu. Analistii spun ca PNL n-a anticipat reactia transanta a colegilor de coalitie, dar ca PSD s-ar putea folosi de oportunitate pentru a obtine capital politic substantial.Demiterea lui Vlad Voiculescu le-ar putea oferi social-democratilor sansa de a depune o motiune de cenzura impotriva guvernului, care ar avea pentru prima data sanse reale sa treaca la vot.Potrivit ultimei configuratii a Parlamentului Romaniei, o motiune de cenzura depusa de PSD este din start sortita esecului. Avand in vedere ultimele schimbari de pe scena politica, cativa parlamentari si-ar putea revizui optiunea de vot.a consultat site-ul Camerei Deputatilor si pe cel al Senatului si a calculat cum stau lucrurile la nivel de grupuri parlamentare si de cate voturi ar avea nevoie PSD pentru a inlatura Guvernul Citu.PSD are 157 de parlamentari (110 deputati si 47 de senatori ), in timp ce AUR are 46 de parlamentari (32 la Camera Deputatilor si 14 la Senat ), ceea se inseamna un numar de 203 de voturi pentru o motiune de cenzura. La aceste voturi se mai pot adauga inca 5-6 adeziuni de la parlamentarii reprezentand minoritatile nationale. Cu sprijinul masiv al voturilor de la USRPLUS (chiar si a 30 de parlamentari), o motiune de cenzura ar trece in acest moment lejer in Parlament.In acest moment, coalitia PNL+USRPLUS+UDMR numara 243 de alesi (168 deputati si 75 de senatori):134 PNL (93 deputati + 41 senatori);80 USPLUS (55 deputati + 25 senatori);29 UDMR (20 deputati + 9 senatori)Art. 113 - Motiunea de cenzura - Constitutia Romaniei(1) Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.(2) Motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii.(3) Motiunea de cenzura se dezbate dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere.(4) Daca motiunea de cenzura a fost respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea potrivit articolului 114.Art. 114 - Angajarea raspunderii Guvernului(1) Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, asupra unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege (2) Guvernul este demis daca o motiune de cenzura, depusa in termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaratiei de politica generala sau a proiectului de lege, a fost votata in conditiile articolului 113.(3) Daca Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, dupa caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se considera adoptat, iar aplicarea programului sau a declaratiei de politica generala devine obligatorie pentru Guvern.(4) In cazul in care Presedintele Romaniei cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face in sedinta comuna a celor doua Camere.