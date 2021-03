Dan Barna: Presedintele Iohannis ne-a cerut sa sustinem Ministerul Sanatatii si pe Vlad Voiculescu

Afirmatia sefului statului ar fi fost facuta la intalnirea de miercuri, 17 martie, de la Cotroceni a liderilor coalitiei cu presedintele Klaus Iohannis pe marginea PNRR, Pe un subiect sau altul evident ca pot sa existe puncte de vedere , pentru ca din asta se constituie o guvernare de coalitie. Sunt puncte de vedere, le dezbatem si luam intotdeauna decizia pe care o consideram la momentul respectiv cea mai inteleapta. De altfel, in acest context este si discutia pe care am avut-o ieri la Cotroceni cu presedintele, cu premierul Citu, cu liderii celorlalte partide din coalitie, unde si presedintele a fost foarte clar: este nevoie de o sustinere pentru Ministerul Sanatatii, este nevoie de o sustinere si ne-a cerut sa il sustinem pe Vlad Voiculescu, tocmai pentru ca prima linie a temei sociale in momentul acesta in Romania este aceasta pandemie si lupta cu COVID.Or, in acest context, e foarte clar ca Guvernul si coalitia suntem aliniati, cu totii, pe acest mesaj foarte clar: Romania are nevoie de sprijin si de intelegere a cetatenilor ca vaccinul este solutia necesara, iar pana atunci masurile de distantare raman valabile si necesare", a afirmat Dan Barna joi la Digi 24.Referitor la o posibila remaniere a lui Vlad Voiculescu si intrebat daca acest lucru va fi considerat necesar de catre premierul Florin Citu , copresedintele USR -PLUS a precizat ca nu a fost nicio discutie in acest sens in coalitie."Aceasta tema, din nou, este o tema prezentata doar in presa. Nu s-a discutat niciun moment, nu s-a verbalizat un astfel de scenariu in niciuna din intalnirile din cadrul coalitiei sau din cadrul Guvernului", a explicat vicepremierul. Barna a adaugat ca Vlad Voiculescu a comunicat foarte bine pe temele de pe agenda publica , iar disputele prezentate in presa si "marea batalie" din coalitie nu sunt adevarate."Faptul ca incercam acum si ne propunem pentru perioada urmatoare sa facem cumva predictibil, sa facem o conferinta de presa anuntata saptamanal, probabil va ajuta si sper sa ajute mai mult la a evita acele confuzii de perceptie care au fost speculate intr-o masura foarte mare. Pentru ca citim aproape cu umor si eu, si premierul, si Vlad in presa despre scandaluri si lupte care au existat, in timp ce noi stam la masa si discutam care sunt pasii urmatori ai zilei sau ai saptamanii. Adica, in exterior pare o mare batalie, care in realitate nu exista. Intr-o dezbatere politica si intr-o societate democratica evident ca este o parte a spectrului politic care nu sustine Guvernul si atunci normal ca fiecare stranut e transformat in bronsita acuta, dar in realitate lucrurile sunt pe traiectoria corecta, campania de vaccinare evolueaza de la o zi la alta si lucrurile se amelioreaza. Acolo unde sunt disfunctionalitati, incercam sa le reparam cat mai repede", a mai comentat viceprim-ministrul.Acesta a catalogat ca fiind o "activitate normala" prezentarea acelui raport saptamanal cu activitatile Guvernului pentru pregatirea in fata valului al treilea al pandemiei, anuntat de Florin Citu."In discutia din guvern de ieri premierul a propus, intr-un context mai larg, in care miza aceasta, ca toate activitatile relative campaniei de vaccinare sa fie cunoscute si sa ajunga cat mai bine la cetateni, a solicitat ministrului Sanatatii o raportare si o planificare, practic, pentru perioada urmatoare a activitatilor legate de ceea ce inseamna toata aceasta lupta cu pandemia. Este o chestiune pe care am agreat-o - sunt si eu in coordonarea acestei activitati - am agreat ca si la nivelul Ministerului Sanatatii sa fie o conferinta de presa saptamanala, tocmai pentru a fi cat mai accesibile media si cetatenilor aceste informatii legate de activitatile pe care le desfasoara Ministerul Sanatatii in contextul luptei cu pandemia", a conchis Dan Barna.Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul a avut in prima lectura, in sedinta de miercuri, un memorandum cu tema cu tema Monitorizarea si evaluarea complexa pe baza trimestriala a actiunilor intreprinse de Guvern pentru indeplinirea programului de guvernare, activitatii ministerelor si disiminarea rezultatelor.Seful Executivului a adaugat ca vrea ca fiecare ministru sa faca fise asumate si completate cu masurile bugetate de Guvern si cele de reforma . Citu a mai spus ca vrea ca memorandumul sa fie aprobata in reuniunea de saptamana viitoare de la Palatul Victoria