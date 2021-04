Deputat PNL, dupa declaratiile lui Vlad Voiculescu: E in opozitie si isi exprima frustrarea ca a fost schimbat

"Sunt declaratii politice. Vlad Voiculescu este in opozitie si pot sa inteleg acest lucru - isi exprima frustrarea ca a fost schimbat, dar cred ca l-ar ajuta mult mai mult daca si-ar face o analiza a acestui mandat", spune la Digi24 deputatul Dan Vilceanu.Liberalul afirma ca declaratiile lui Voiculescu nu afecteaza functionarea coalitiei de guvernare, iar USR PLUS va propune un nou ministru al Sanatatii."Premierul Florin Citu a tinut locul ministrului Sanatatii in ultimele trei luni. Premierul Florin Citu a trebuit sa aiba grija paturilor de ATI si a faptului ca acestea erau prea putine si nu exista nicio preocupare la nivelul Ministerului Sanatatii sa rezolve aceasta problema. Principala problema in acest val trei pandemic a fost lipsa paturilor ATI. Premierul era cel care comunica in legatura cu toate scandalurile din ultima perioada pegate de Foisor, de Bals si asa mai departe. Premierul a fost, practic, fortat sa preia din responsabilitatile MS pentru ca acolo nimeni nu se preocupa cu acest lucru", conchide liberalul.Reactia lui Dan Vilceanu vine dupa ce fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a lansat, vineri, un atac direct la Florin Citu, care a decis revocarea sa din functie, spunand ca premierul s-a transformat in "primul epidemiolog al tarii", care "si-a batut joc de munca unei echipe".