DNA, despre plangerea penala impotriva lui Vlad Voiculescu in privinta studiilor: "Fapta nu exista". Cum a reactionat fostul ministru

"Intrerupem linistea acestui cont pentru un comunicat important pentru tara:"Coalitia pentru Natiune" (mareata organizatie cu maret nume si maret conducator) a depus la DNA o plangere penala impotriva mea. Mai precis impotriva diplomei mele de la Wirtschaftsuniversitat-Wien. Nu stiam, dar nici surprins nu sunt.DNA a clasat plangerea formulata in baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedura penala: "fapta nu exista", a scris fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu Voiculescu a transmis multumiri instantei de judecata."Procurorul a consemnat in ordonanta de clasare ca a primit documente relevante atat de la Ministerul Educatiei, cat si de la Centrul de Echivalare a Diplomelor.Un loc in care presa poate prosti oamenii ca o diploma nu exista, chiar daca1) este emisa de o universitate de top din Europa;2) a fost publicata (de cateva zeci sau sute de ori);3) este recunoscuta de Ministerul Educatiei... un astfel de loc este oare o tara sau un balamuc?In orice caz, multumiri parchetului anticoruptie al tarii pentru verificarea diplomei 🙂", a completat Voiculescu. Vlad Voiculescu a absolvit liceul din Pucioasa, judetul Dambovita, in anul 2001. A facut licenta si masterul la Vienna University of Economics and Business, din Austria, iar lucrarea sa de disertatie s-a numit "Dinamica pietei muncii in tranzitia Romaniei spre economia de piata".