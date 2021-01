Guvernul a aprobat oficial finantarea centrelor de vaccinare. Cati bani incaseaza medicii de familie pentru fiecare pacient imunizat

Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a prezentat cateva dintre sumele cu care vor fi platiti medicii si restul personalului implicat in procesul de vaccinare.Voiculescu a spus ca cei care vor fi in centrele de vaccinare, in afara programului de lucru, vor primi urmatoarele sume:- 100 lei/ora pentru medici - 50 lei/ora pentru asistenti medicali;- 25 lei/ora pentru registratori."Vom avea mare nevoie in perioada urmatoare de acesti oameni, de munca carora depinde cum vom depasi aceasta perioada crunta", a spus Voiculescu.Ministrul a precizat ca a fost stabilita si o forma de remunerare a "celor mai importanti vectori de comunicare si convingere", medicii de familie. "Ne bazam sa ii programeze pe pacientii pe care ii au pe lista si sa se asigure ca vin la vaccinare si ca le vor sta la dispozitie si dupa vaccinare. Vor fi remunerati pentru aceasta munca suplimentara", a completat ministrul.Medicii de familie beneficiaza de un tarif pe serviciu dupa cum urmeaza:a) pentru primii 25% din numarul total al persoanelor inscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciub) peste pragul de 25% prevazut la lit. a), tariful pe serviciu se ajusteaza dupa cum urmeaza:- pentru intervalul dintre 25,001% - 45% din numarul total al persoanelor inscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 40 lei/serviciu- pentru intervalul dintre 45,001% - 65% din numarul total al persoanelor inscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu- pentru intervalul de peste 65% din numarul total al persoanelor inscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu.Medicii de familie beneficiaza pentru serviciile acordate persoanelor care nu au un medic de familie, sau pentru care medicul de familie nu asigura aceste servicii in termen de maxim 20 zile de la demararea fiecarei etape de vaccinare, stabilita prin instructiunile emise de presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), de urmatoarele tarife:a) pentru activitatea prestata de medicii de familie in vederea informarii, programarii la vaccinare, monitorizarii si raportarii reactiilor adverse - 15 lei /serviciub) in cazul in care medicul de familie realizeaza in cabinetul propriu activitatile prevazute la litera a) si vaccinarea propriu-zisa - de 30 lei/serviciu.OUG stabileste ca banii pentru plata personalului medico-sanitar si registrator se finanteaza prin legea bugetului de stat pe anul 2021:a) in bugetele locale;b) prin transferuri de la bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.Cheltuielile curente si de capital in vederea operationalizarii centrelor de vaccinare impotriva COVID 19 se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie prin legile bugetare anuale, prin transferuri catre bugetele locale prin introducerea unui nou articol bugetar la capitolul "Sanatate".