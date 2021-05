Barometrul vizibilitatii ministrilor. Premierul Citu conduce detasat dupa demiterea lui Vlad Voiculescu

Premierulse situeaza pe primul loc in topul vizibilitatii in luna aprilie, cu 60.376 de referiri, varful fiind inregistrat in zilele de 14, 15 si 16 aprilie, marcate de revocarea lui Vlad Voiculescu de la ministerul Sanatatii si de scandalul provocat in coalitie de aceasta decizie.Pe locul al doilea se situeaza ministrul Sanatatii, cu 48.832 de referiri, varful fiind atins in acelasi interval de revocarea sa si de conferinta de presa sustinuta dupa revocare. Liderul USR , vicepremierul, urca de pe pozitia a sasea in topul vizibilitatii membrilor Executivului, pe pozitia a treia, cu 14.934 de referiri in aprilie, cele mai multe fiind in 14 si 15 aprilie, pe acelasi fond al scandalului plecarii lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii.Barna este urmat de ministrul Educatiei, cu 8.357 de referiri in presa, cele mai numeroase fiind inregistrate in 23 si 26 aprilie, cand ministrul a facut mai multe declaratii privind reluarea cursurilor, vaccinarea personalului din invatamant, evaluarea profesorilor de catre elevi si gradul redus de utilizare a testelor pentru COVID in scoli.Pe pozitia a cincea se situeaza ministrul Muncii, cu 8.218 referiri, mai putine decat in luna precedenta, varfuri fiind inregistrate in 1 aprilie, cand au fost in continuare reactii la imaginile in care ministrul era fara masca de protectie la o actiune in judetul Sibiu, dar a fost facut si anuntul referitor la amendarea sa, si 7 aprilie, cand a facut precizari referitoare la stadiul avizarii proiectului de interzicere a cumulului pensiei cu salariul si cand a anuntat adoptarea de catre Guvern a OUG pentru majorarea stimulentului de insertie la 1.500 de leiMinistrul de Interne, cu 6.663 de referiri, se regaseste pe locul 6, coborand o pozitie, ca urmare a intrarii lui Dan Barna in top 5 membri ai Executivului cu vizibilitate in luna aprilie. Varfurile de vizibilitate au fost in 11 si 12 aprilie, cand a fost invitat intr-o emisiune televizata si a facut mai multe declaratii despre desfasurarea slujbelor de Paste si despre restrictiile pentru vacanta de 1 mai, iar in12 aprilie a avut doua sesiuni de declaratii, inclusiv despre transferul pacientilor de la Spitalul Foisor, devenit spital COVID.Ministrul Transporturilor, se mentine pe pozitia 7, cu 4.754 de referiri, vizibilitatea sa fiind data, in zilele de 19 si 21 aprilie, de disputa cu premierul Florin Citu, pe care l-a numit "zombie politic" in contextul disputelor din coalitia de guvernare generate de revocarea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii.Locul 8 in topul vizibilitatii, cu 4.305 de referiri, este detinut ministrul Proiectelor Europene, care urca de pe locul 13 in martie, varful vizibilitatii fiind atins in zilele de 26 si 27 aprilie, cand presedintele Klaus Iohannis a convocat o sedinta de lucru la Palatul Cotroceni pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta, dar si cand ministrul a raspuns criticilor PSD pe tema modului in care a fost realizat acest plan.Ghinea este urmat de catre ministrul Justitiei, cu o vizibilitate mai mare in 6 si 8 aprilie, cand a avut mai multe declaratii pe tema legilor Justitiei si a dezmintit existenta unei dispute cu liderul PNL Ludovic Orban pe acest subiect. In aceeasi perioada, Comisia juridica din Senat a discutat desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, iar Curtea Constitutionala a dat decizia referitoare la motivarea hotararilor judecatoresti odata cu pronuntarea lor, ministrul fiind solicitat sa prezinte puncte de vedere. De asemenea, in 8 aprilie, Stelian Ion a a nuntat ca Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect al Strategiei Nationale privind recuperarea creantelor provenite din infractiuni pentru perioada 2021-2025.Ministrul de Externeurca de pe locul 16 pe locul 10, cu 3.235 de referiri si varfuri de vizibilitate in 22 aprilie, marcata de reuniunea trilaterala Romania-Polonia-Turcia, si in 26 aprilie, cand Alexey Grishaev, adjunct al atasatului militar in cadrul Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, a fost declarat persona non grata. Bogdan Aurescu este urmat de ministrul Economiei, cu 3.016 referiri, al caror varf a fost atins in 2 aprilie, cand a vorbit despre accesul la spectacole si in cinematografe, a anuntat inceperea platilor pentru Start Up Nation si s-a intalnit, alaturi de ministrul Sanatatii, cu reprezentantii industriei hoteliere, si in 12 aprilie, cand a facut mai multe declaratii referitoare la accesul turistilor romani in Grecia.Vicepremierul, cu 2.625 de mentiuni, cele mai numeroase in 13 si 14 aprilie - cand a facut declaratii referitoare la functionarea coalitiei si la ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu - se mentine pe pozitia 12.Pe urmatoarea pozitie se afla ministrul Mediului, cu 2.130 de referiri, cu varfuri in 21 si 26 aprilie, cand a fost anuntata lansarea programelor Rabla Plus si Rabla ClasicMinistrul Energieise afla pe locul 14 in top, urmat de ministrul Apararii Nicolae Ciuca , acesta urcand de pe locul 18 detinut in luna martie pe locul 15, varful de vizibilitate fiind atins odata cu anuntul referitor la retragerea din Afganistan, in 15 aprilie, dar si in 29 aprilie, cu ocazia evenimentelor organizate de Ziua Veteranilor., ministrul Finantelor, urca si el de pe locul 20 in martie, pe locul 16, datorita momentului in care Standard & Poor's a anuntat imbunatatirea perspectivei de la "negativ" la "stabil", aferenta ratingului acordat datoriei guvernamentale a Romaniei, dar si declaratiilor referitoare la prelungirea cu 10 luni, pana la data de 31 ianuarie 2022, a perioadei in care contribuabilii pot beneficia de stergerea accesoriilor fiscale restante la data de 31 martie 2020.Ministrul Agriculturii Adrian Oros , aflat pe pozitia 10 in luna martie, coboara pe locul 17, cu 1904 referiri, fata de 3,562 in luna anterioara.Ministrii, au intre 1.000 si 2.000 de referiri, iar ministrul Cercetarii Ciprian Teleman are sub 1.000, el situandu-se, ca si la editiile precedente ale Barometrului vizibilitatii, pe ultima pozitie a clasamentului.