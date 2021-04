Mesajul pios al partenerei lui Vlad Voiculescu, dupa demiterea acestuia: "Fatidic si-au ales momentul sacrificiului. Intr-o zi ploioasa, inainte de Paste"

"Fatidic si-au ales momentul sacificiului. Intr-o zi ploioasa cu putin timp inainte de Paste. Oamjii pleaca, unii dispar cu totul, dar ideile si valorile raman", a scris Laura Stefanut, iubita lui Vlad Voiculescu pa pagina sa de socializare.Mesajul a fost rostogolit in mediul online si a starnit un val de reactii, unele de indignare, altele amuzante.Printre cei care au comentat este si Alexandra Furnea, jurnalista ranita in incendiul de la Colectiv "Statul mafiot vandut coruptiei, cu ai sai executanti fideli, a castigat din nou. Gata, acum putem sa ne intoarcem la avemtotcenetrebuie. Prea multa mizerie, prea multa tristete, prea multa deznadejde, nu am cuvinte", a scris Alexandra Furnea.Altii s-au amuzat."Efectiv l-am ales pe Baraba si l-am sacrificat pe Mesia", a comentat un internaut. Vlad Voiculescu a fost demis miercuri dimineata din functia de ministrul al Sanatatii.